Новое слово в российской авиации – первый успешный официальный перелет с Сахалина на материк совершен беспилотным авиакомплексом «Аист» компании «Аврора-БАС»

Он преодолел 162 километра на высоте около 600 метров под контролем и в сопровождении операторов компании, находящихся в пунктах вылета и прилета – в Охе и Николаевске-на-Амуре.
Отсчёт истории развития сахалинской авиации начался с января 1930 года. Этапы её становления, как, впрочем, и других отраслей области, отслеживала газета «Советский Сахалин».
95 лет назад остров Сахалин и материковую часть страны соединил воздушный мост
Кстати, в мае у издания 100-летний юбилей.
Самолетом, прилетевшим 17 января 1930 года в северную столицу острова Александровск, управлял герой Советского Союза Михаил Водопьянов.
Первый лётчик Сахалина. 95 лет назад им стал Михаил Водопьянов