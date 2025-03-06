Первая женская проходческая… Трудовые подвиги

С начала войны часть горняков шахты «Арково» ушла на фронт защищать родную землю. На их место пришли их жёны и сёстры. Но недостаток кадров ощущался. Особенно не хватало проходчиков.

Валентина Казакевич посоветовалась с подругами по работе Анастасией Хлебородовой, Клавдией Плаксиной, Степанидой Картавой и Варварой Цимбалист и решила создать женскую проходческую бригаду.

Администрация шахты одобрила инициативу. Горный мастер тов. Ахматовский, в бригаде которого Казакевич работала подсобницей и многому научилась, советами помог новому коллективу, контролировал их действия. В трудные минуты охотно помогали горные мастера тт. Харин, Типикин.

В первый же месяц бригада выполнила задание по проходке на 122 проц. Перевыполняла планы и в последующие месяцы, несмотря на то что трудилась в ослабленном составе – некоторых проходчиц отрывали на другие работы.

Это была единственная женская проходческая бригада в тресте «Сахалинуголь».

– Работать проходчиком может любая женщина, овладевшая этой профессией, – отметила Валентина Казакевич в материале «Первая проходческая…», опубликованном в газете «Советский Сахалин» 8 марта 1945 года. – Женских бригад на Сахалине должно быть больше. Нужно только, чтобы руководители шахт и треста по-боевому взялись за организацию таких бригад, больше помогали работницам в повышении их производственных квалификаций.

В этот день 80 лет назад

Войска 2-го Белорус­ского фронта 7 марта с боем овладели городами Гнев и Староград – важными опорными пунктами немцев на подступах к Данцигу, а также заняли более 200 других населённых пунктов.

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, захватили более 50 населённых пунктов на подступах к Штеттину.

Войска 2-го Украинского фронта на территории Чехословакии овладели городом Баньска Штявница.

В Венгрии, северо-восточнее и южнее озера Балатон, наши войска отбивали атаки крупных сил противника.

За 6 марта на всех фронтах уничтожено и подбито 149 немецких танков, сбито 29 самолётов противника.

Нашими кораблями в Балтийском море потоплен транспорт противника водоизмещением 4 тыс. тонн.

Тыл – фронту

Окончив ремесленное училище в 1943 году, Валя Гаворина пришла на работу в механическую мастерскую Сахгосрыбтреста. За несколько месяцев хорошо освоила токарное дело. А затем заключила договор со своей подругой Верой Стешенко за успешное выполнение плана по судоремонту. Обе при срочных заданиях трудились без единой минуты отдыха. И дали обещание не сбавлять темпов до победы.

В колхозе им. Сталина вовсю идёт подготовка к севу. Весь февраль переходящий Красный флажок в соревновании по вывозке местных удобрений на поля держало звено стахановки тов. Детковой. Оно доставило на поля 150 тонн удобрений. По-фронтовому работает и звено тов. Забродиной, а также колхозницы тт. Дарьина, Берёза, Потапова и Пахаль.

Директор Эхабинского нефтепромысла тов. Костин сконструировал металлические передвижные вышки – эклипсы. В короткий срок из старых деталей было изготовлено 35 таких вышек.

Спасибо тебе, Родина!

Хочу поблагодарить партию и правительство за то, что мне помогли воспитать и поставить на ноги моих детей. Всего их у меня десять. Три сына сейчас в рядах Красной Армии, дочь Мария учится в педучилище, она будущий воспитатель детворы, четверо посещают школу, а двое малышей – в санаторном детском саду.

Я получаю ежегодно пособие на детей, в трудное время получаю поддержку.

А недавно за воспитание десяти детей я представлена к награде – ордену «Мать-героиня».

А. ИВАНЕНКО.