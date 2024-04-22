Ограничения ради безопасности. Столбики для авто и островки безопасности для пешеходов готовятся к «десанту» на проезжие части областного центра

Снег с дорог Южно-Сахалинска сошёл, и горожане теперь пытаются понять – что изменилось? Ответ пусть не сразу, но находится: на проезжей части нет привычных столбиков и островков безопасности. Существуют они уже несколько лет и получили не­официальное название по имени автора этой идеи южносахалинца Василия Вишневского.

В своё время он, возглавив автономную некоммерческую организацию (АНО) «Наш город», внедрил это и другие новшества для областной столицы.

Столбики стали ставить возле «зебр» – нерегулируемых пешеходных переходов с нанесённой разметкой в виде белых полос. Они не позволяли ставить впритык к «зебре» автотранспорт, создавали таким образом треугольник видимости для других участников движения. Всё это помогало предотвращать наезды на людей. Как заверили в мэрии областного центра, столбики появятся и в нынешнем сезоне.

Островки безопасности тоже не уйдут в историю – их обозначат разметкой, такой вариант допускает ГОСТ. А как же те самые островки Вишневского – модульные сооружения, слегка приподнятые над проезжей частью и не позволяющие на них заезжать? Как пояснили в администрации города, их убрали во время памятного январского циклона на период расчистки дорог. Потом выяснилось, что они частично пострадали от автомобилей и спецтехники. Окончательно их судьба пока не определена.

Из присланного в редакцию ответа следует, что их установка будет возможна только на самых аварийных нерегулируемых пешеходных переходах по рекомендации ГИБДД.

Ещё одно новшество АНО «Наш город» – круговые перекрёстки, появившиеся в течение последних трёх-четырёх лет. В 2022 году два таких объекта в порядке эксперимента появились на перекрёстках улиц Бумажной и Физкультурной и переулка Алтайского с улицей Горького. Но дальше эксперимента дело там не пошло – организацию движения на этих двух пересечениях вернули к прежней схеме.

В планах мэрии Южно-Сахалинска добавить одну полосу на подходе к перекрёстку с круговым движением улиц Комсомольской и Больничной. Это увеличит пропускную способность.

Как стало известно, Василий Вишневский приглашён работать в Москву. АНО теперь возглавляет Сергей Коба, ранее он был там заместителем директора. «Наш город» продолжает свою работу в прежнем режиме. Приоритетными направлениями работы некоммерческой организации по-прежнему остаются содействие развитию городского общественного транспорта, велосипедного движения, интеграция железной дороги в систему городских пассажирских перевозок.

Антон СМОЛЯКОВ.