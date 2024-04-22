Бал правит королева-сима. Клевое место

Для рыболовов-любителей главное событие предстоящего сезона – лов симы. Той самой, которую японцы романтично называют вишнёвым лососем. Эту рыбалку ждут с нетерпением, заранее к ней готовятся, причём с каждым годом всё больше становится рыболовов, специально приезжающих к сезону с материка. Впрочем, в мае, несмотря на половодье, можно отлично половить и другую рыбу. Подробнее об этом «Советскому Сахалину» рассказал кандидат биологических наук и опытный рыболов-любитель Виталий Никитин.

На днях региональная комиссия по вылову анадромных видов рыб, основываясь на рекомендациях филиала ВНИРО, определила сроки любительского лова симы удебными орудиями лова применительно к пяти промысловым районам острова. В юго-западной части Сахалина – с 1 мая по 10 июня, на побережье залива Анива – с 15 мая по 15 июня, на юго-востоке – с 25 мая по 25 июня, в северо-восточной части – с 5 июня по 5 июля.

Места для организации такой рыбалки уточняются, скорее всего, они будут традиционными. Считается, что особенно вкусна сима из первых подходов.

Начинается сезон по мутной воде, и в это время лучшая наживка – тампон с красной икрой. В дальнейшем, когда вода в реках станет светлее, станут эффективными блёсны 17 граммов и мельче, до ультралайтовых. В начале сезона лучше показывают себя колеблющиеся, затем – вращающиеся.

Ближе к концу сезона, с понижением уровня воды в реках, в ход пойдут и сверхлёгкие блесны, и бомбарды, и нахлыстовые снасти.

Поклонники нахлыста знают, что по утрам сима предпочитает хватать искусственных мух чёрного цвета, в дневное время зеленовато-оливковых, а когда существенно снизится уровень вод – чёрных и чёрно-красных.

В половодье краснопёрка и гольцы покидают места своих зимовок в реках и скатываются вниз по течению в эстуарии рек, в лагуны и морское прибрежье. Хотя есть и исключение: крупночешуйная краснопёрка как раз наоборот поднимается вверх по течению на нерест. Она в это время является отличным трофеем, её мясо жирное и очень вкусное.

В морском прибрежье можно отвести душу спиннингистам, задействовав блёсны, воблеры и прочие искусственные приманки.

К берегам острова в начале мая подходит много мойвы, а за ней различные хищные рыбы, в том числе крупная камбала. Чаще других ловится звёздчатая. Кусочки мойвы в этот период – наживка номер один для удочек-донок. Попадутся и различные морские бычки.

В северо-восточной части острова на реках, освободившихся ото льда, ловится кунджа. Она дожидается схода мальков лососевых и клюёт азартно. Кунджу также можно половить в реках Мануй, Фирсовка, Лозовая, на озере Лебяжьем, протоке Красноармейской. Кунджа предпочитает блёсны, воблеры и джиг-головки с искусственной наживкой – «резинкой» в форме рака.

Семён РЕЧКИН.

Эксклюзивный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Пирог с вишнёвым лососем

Отличное блюдо на завтрак или ланч (полдник). Для его приготовления понадобится 0,5 килограмма дрожжевого теста. Его нужно раскатать в овальную лепёшку толщиной не более 1 сантиметра.

Готовим рыбу. Сима должна быть сырой и хорошо промороженной в морозилке, свежую использовать не рекомендуется. Обычно на юге ловится сима не крупная, не более 1 килограмма весом. Как раз такая нам и нужна для пирога. Тушку разрезаем вдоль по хребту, делаем филе, убираем все косточки. Для одного пирога достаточно одной половинки.

Тесто укладываем на смазанный подсолнечным маслом противень, располагаем на нём рыбу, посыпаем её мелко нарезанным репчатым луком. Достаточно одной небольшой луковицы или половинки средней. Солим, перчим по вкусу, добавляем зелёного укропа.

Следующий важный шаг: на всю поверхность рыбки, усыпанную луком, наносим сметану. Достаточно одной столовой ложки. Сметану лучше использовать домашнюю, хотя можно улучшить и магазинную, для чего добавить в неё чайную ложку сливочного масла.

После всех операций поднимаем края лепешки и аккуратно их защипываем. Отправляем пирог в духовку, разогретую до 160 – 180 градусов. Выпекаем до готовности. На это потребуется около получаса, в зависимости от типа духовки. Главное не переусердствовать: если пирог держать дольше, он будет суховат.

Приятного аппетита!