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Сразу три газовые заправки построят на Сахалине

Дорожную карту по развитию в Сахалинской области рынка газомоторного топлива на 2024 – 2026 год подписали губернатор Валерий Лимаренко и генеральный директор «Газпром газомоторное топливо» Сергей Комиссаров.

В островном регионе построят три автозаправочные станции (АГНКС)и приобретут восемь передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ).

– Мы хотим, чтобы наши жители имели возможность перевести свой транспорт на голубое топливо. Это позволит улучшать экологическую ситуацию, а людям экономить. В ближайшие несколько лет они получат возможность беспрепятственно передвигаться от областного центра до северной столицы на работающих на газе авто.

В частности, две АГНКС построят в 2025 и 2026 годах в Южно-Сахалинске. Ещё одна станция появится в следующем году в Корсакове.

В этом году ПАГЗ начнёт работать в Поронайском, Смирныховском, Долинском, Александровск-Сахалинском и Ногликском городских округах. В следующем году три комплекса появятся в Макаровском и Углегорском районах. Площадки под ПАГЗ вводят в том числе за счёт средств регионального бюджета.

В островном регионе на газ уже переведено 5,4 тысячи автомобилей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

 

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