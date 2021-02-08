Этот объект, по версии авторитетной независимой некоммерческой организации, назван в числе пяти наиболее интересных мест страны, где туризм, не наносит экологического вреда окружающей среде. Не лишне сообщить, что в этом же списке значатся национальные парки Сочи, Валдая, Новгорода, Угры… Кроме того, сахалинский «Мыс Тихий» отличает от остальных пока еще очень редкий в России статус общественного природного парка.

Как рассказал его координатор Роман Шатров, идея создания такой рекреации возникла еще в 2012 году. Тогда он впервые узнал, что в мире существуют частноохраняемые природные парки.

Когда в стране заговорили о федеральной программе «Дальневосточный гектар», Шатров стал следить за тем, как она формировалась, и ждать, когда она заработает. И вот в 2016 году Роман предложил друзьям и коллегам объединиться, взяв участки для создания общественного природного парка. Была предельно ясна и главная миссия социально значимого благотворительного проекта – сохранение нетронутой природы в интересах островитян.

— Друзья и коллеги меня поддержали, — рассказал координатор. — Вначале мы создали групу из десяти человек. Позже к нам присоединились еще девятнадцать. Стали искать участок, где сахалинская природа в первую очередь нуждается в опеке и защите от строительства домов, дач и других частных владений. В итоге решили создать рекреационную зону в Макаровском районе в окрестностях хребта Жданко. Здесь красивейшие водопады, горные ландшафты, грязевой вулкан, богатые флора и фауна.

При этом у территории нет государственного природоохранного статуса. Чтобы сберечь ее от застройки, в 2018 году мы оформили в пользование 29 гектаров земли.

Первым делом общественники решили наполнить парк информацией об уникальности этого места с элементами экологического просвещения, установили аншлаги и стенды.

Создали навигацию по территории, чтобы посетители не мешали друг другу, а еще — минимальную рекреационную структуру, чтобы людям было удобно отдыхать. Ведь хребет Жданко, мыс и бухта Тихая с ее живописным побережьем популярны у туристов.

— Теперь в зоне отдыха можно развести костер, посидеть за столиками, — рассказал Роман Шатров. — Мы сделали пункт хранения инвентаря и даже создали арт-объект — небольшую постройку из жердей и тростника по старинной технологии айнов. Более 70 лет назад этот народ покинул Сахалин. С тех пор в таком этностиле в России больше ничего не строилось. Наш объект — первый, на него приезжают посмотреть и запечатлеть на камеру.

По мнению Шатрова, «Мыс Тихий» сейчас — полноценный природный парк. Его посещение бесплатное и доступное для всех. Здесь можно узнать и увидеть много интересного, хорошо отдохнуть на природе, никак ей не навредив. На туристских маршрутах таблички укажут, куда ведут тропы, какой они протяженности, что интересное походнику встретится на пути.

Рядом с парком — лежбище тюленей. Правда, иногда туристы норовят поближе подобраться к ним, чтобы получше разглядеть. Порой даже запускают дроны, пугая морских животных. Аншлаги напоминают приезжим о бережном отношении к природе, о том, как наблюдать за морскими млекопитающими, чтобы их не тревожить. На стендах приведены рекомендации ученых Дальнего Востока, а также сотрудников ботанических садов Южно-Сахалинска и Владивостока.

Немаловажно, что среди учредителей общественного природного парка «Мыс Тихий» — геологи, биологи, доктора и кандидаты наук. С энтузиастами сотрудничают археологи, экологические организации, туристические клубы. Всю работу по сохранению первозданной природы территории команда Романа Шатрова ведет самостоятельно из собственных средств.

Можно порадоваться и тому, что у доброго, коллективного и социально значимого дела появились последователи в Якутии, на Камчатке и в Подмосковье. Значит, защитников, стремящихся сберечь в целости и сохраности уникальные уголки природы для всех людей, становится больше.

Людмила Степанец.