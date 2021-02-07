Снова о почте

Собрала посылку для сестры, живущей на материке. Она была тяжелой, и отправляла я ее наземным транспортом. На почте мне сказали, что сопроводительные бумаги на отправление я должна приготовить сама. Это значило: скачать на телефон специальную почтовую программу, найти необходимые формы и заполнить их. Я-то с этим заданием справилась. Но ведь немало людей, кто не сможет сделать этого. У кого-то есть только кнопочный телефон.

Сказать, что я была рассержена, – мало. Просто кипела от возмущения. Почему отправитель должен работать за почтовиков? Полную услугу оказать не могут, зато пооткрывали в отделениях магазины, торгуют чем только можно. Лучше бы занимались своим делом.

А то и газеты не носят…

И, главное, невозможно дозвониться до отделения – любого! Чтобы что-то прояснить, надо идти в почтовое отделение, и неизвестно еще, будет ли толк.

Марина КРАСНОВА, г. Южно-Сахалинск.