Вторник, 12 марта, 2024
ДомойТЕЛЕТАЙП
ТЕЛЕТАЙП

Около 63% россиян отрицательно относятся к ЕГЭ

79

По теме:

  1. На бесплатное обучение переведены около тысячи участников СВО и около 900 членов их семей
  2. «Газета.Ru»: 20 миллионов россиян скатились в бедность. Материальное положение россиян ухудшается, несмотря на рост зарплат и пенсий
  3. В Meta объяснили, что двухчасовой сбой во вторник утром был вызван технической ошибкой со стороны компании, передаёт Bloomberg. «Мы устранили проблему и приносим извинения за любые неудобства», — добавили в компании. Глобальный сбой у WhatsApp начался во вторник около 10:00 мск и продолжался около двух часов.
  4. Около 117 тысяч российских туристов вывезено туроператорами из-за рубежа, сообщает Ростуризм.
  5. Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6% с 1 апреля, это затронет порядка 4 миллионов россиян, сообщили в Минтруде РФ.
  6. Херсонская область готова поставлять в Россию около 2,5 тыс тонн клубники за сезон, рассказал РИА Новости представитель одного из фермерских предприятий Каховского района.
  7. В аэропорту Сеула уже несколько месяцев живут пятеро россиян, уехавших из страны после объявления мобилизации, они застряли в терминале из-за того, что власти Южной Кореи не дают им статуса беженцев.
  8. Половина россиян начала экономить на еде
  9. У россиян появятся новые каникулы
  10. Какая работа пугает россиян
Предыдущая статья
Употребление блинов на Масленицу не скажется на спасении души, заявил Патриарх Кирилл
Следующая статья
Наши земляки не вернулись из боя на СВО
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ