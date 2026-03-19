Оляпка – «водяной воробей». Пернатый ныряльщик Курильских островов

22 марта – День Воды. К этой дате сотрудники заповедника «Курильский» рассказали о необыкновенной птице, для которой очень важна чистота рек и ручьев.

Представьте себе горный ручей с прозрачной ледяной водой. Вы сидите на берегу и вдруг замечаете, как маленькая тёмная птичка камнем падает в воду и… исчезает! Не пугайтесь: она не утонула. Это оляпка отправилась на поиски пропитания.

Кто она такая?

Бурая оляпка – птица неброская, но с очень характерной внешностью. Размером с скворца или небольшого дрозда, с плотным коренастым телом, острым клювом, короткими крыльями и коротким хвостом. Её оперение окрашено в однотонный, глубокий тёмно-коричневый цвет.

Всего в мире существует пять видов оляпок, и все они – виртуозные ныряльщики. В России встречается два вида: обыкновенная оляпка и наша героиня – бурая оляпка. На южных Курильских островах, и в особенности на Кунашире, она – полноправная хозяйка быстрых речек и ручьёв. Всех оляпок часто называют «водяными воробьями» из-за внешнего сходства с наиболее распространённой нашей птичкой и постоянной «прописки» у воды.

Объединяет всех оляпок удивительная способность нырять. Это единственная в мире певчая птица (из отряда воробьинообразных), которая приспособилась добывать пищу под водой.

Как она это делает?

С берега или камня пичуга решительно бросается в воду, раскрывая крылья. Поток прижимает её ко дну, и она начинает бегать по камням против течения, заглядывая под них и переворачивая мелкие камешки в поисках добычи. В меню у неё – личинки ручейников и подёнок, различные рачки и моллюски, которых она собирает на дне, а также мелкая рыба.

За одно погружение птица может провести под водой до 50 секунд и пробежать по дну до 20 метров – настоящий фридайвер из мира пернатых! Насытившись, оляпка перестаёт грести, и воздух, задержавшийся в густом оперении, как поплавок, выталкивает её на поверхность. Взмах крыльями – и оляпка снова летит над водой.

Писатель-натуралист Виталий Бианки даже назвал оляпку «сумасшедшей птицей». В одноимённом рассказе он описал, как в детстве, впервые увидев, как оляпка ныряет в прорубь, со слезами на глазах побежал к отцу рассказывать про сумасшедшую птичку, которая утопилась. Но отец объяснил сыну, что это оляпка, она не боится холода и может плавать под водой.

Интересный факт: в Якутии орнитологи отмечали, что бурая оляпка способна нырять в незамерзающие ключи даже при температуре воздуха ниже –50 °C! Вот это «птица-морж»!

Природа снабдила оляпку всем необходимым для таких трюков:

особое оперение: перья очень густые и плотно прилегают друг к другу, а специальная смазка копчиковой железы не позволяет им намокать;

тёплый «пуховик»: толстый слой пуха надёжно защищает от ледяной воды;

«клапаны» для ныряния: ноздри и ушные отверстия имеют специальные кожистые клапаны, которые закрываются при погружении;

острое зрение: хрусталик глаза способен сильно менять кривизну, что позволяет отлично видеть в воде.

Наша островитянка

Бурая оляпка ведёт оседлый образ жизни. Встретить её можно даже зимой, по берегам быстрых, порожистых рек с чистейшей водой. Она предпочитает держаться поодиночке, часто присаживаясь на выступающие из воды камни и характерно подёргивая хвостом. Летает быстро, но низко, точно повторяя все изгибы речного русла.

Если вам посчастливится наблюдать за оляпкой, обратите внимание на её поведение. Птица часто «приседает»? Это верный признак волнения: так оляпка реагирует на потенциальную опасность (например, на наблюдателя), выдавая своё беспокойство. Поэтому лучше тихонько уйти, чтобы не мешать птичке.

Ранней весной оляпки самозабвенно поют, низко летая над рекой, и преследуют друг друга. Гнездится бурая оляпка прямо у воды. Её большое массивное гнездо, похожее на беспорядочный шар из мха и травы, может быть спрятано в расщелине скалы, среди камней или даже под водопадом. Обычно за лето птицы успевают вырастить два выводка.

Почему оляпка – гордость заповедника?

Бурая оляпка – очень требовательный обитатель Курильских островов. Она не поселится на грязном или заиленном ручье. Поэтому её присутствие – лучший знак того, что с нашими реками всё в порядке, вода в них чистая, а природа сохранила свою первозданность. Беречь реки от загрязнения – значит беречь и этого удивительного пернатого экстремала.