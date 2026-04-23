Опыт Южно-Сахалинска: цифровой двойник города и цифровой мастер-план

20 – 22 апреля в национальном центре «Россия» в Москве состоялся Всероссийский форум «Малая Родина – сила России». Участниками стали около 7 тысяч представителей муниципальной власти из 89 регионов. В мероприятии приняла участие делегация Сахалинской области и Южно-Сахалинска.

Организатором события выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации Президента. В церемонии открытия принял участие первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко. Он поздравил участников форума с Днём местного самоуправления и от имени Владимира Путина вручил государственные награды представителям муниципалитетов.

Программа форума включала насыщенные панельные дискуссии, мастер-лекции, стратегические сессии. Организаторы подготовили представительный состав спикеров, в числе которых – заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин принял участие в деловой сессии «Муниципальный диалог: среда для жизни – комплексный подход к развитию территорий». Модератором площадки выступил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. Одним из ключевых спикеров был заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин. Основные смыслы дискуссии касались стратегических приоритетов инфраструктурного развития, транспортной связности как драйвера роста территорий и экономики инфраструктуры.

В своём выступлении Сергей Надсадин поблагодарил сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирину Гусеву за возможность представить опыт Южно-Сахалинска на столь высоком уровне. Отметил, что ассоциация при её непосредственном участии придала особый импульс развитию муниципального сообщества всей страны, которое сегодня имеет возможность напрямую обмениваться мнениями и лучшими практиками.

Сергей Надсадин рассказал об опыте Южно-Сахалинска во внедрении передовых технологий – в частности, об использовании цифрового двойника города и цифрового мастер-плана. Эти разработки, которые сегодня активно применяются в областном центре, вызвали большой интерес у участников площадки.

– На таких авторитетных форумах мы делимся успехами Южно-Сахалинска уже не первый раз. В прошлом году рассказывали о цифровой трансформации, сегодня – об инструментах, которые эти технологии превращают в реальные объекты. Когда процессы оцифрованы и отлажены, город начинает меняться быстрее, и при этом горожанам даже не нужно задумываться, какая аналитика и программное обеспечение стоят за новым сквером, дорогой, туристическим объектом или новой школой. Люди видят результат, – отметил Сергей Надсадин. – На протяжении нескольких лет мы реализуем комплексный подход: генплан, мастер-план и цифровой двойник, используем ИИ в градостроительстве. Сразу после выступления я получил положительную обратную связь и убедился в том, что сегодня у Южно-Сахалинска достойный уровень. Даже на фоне крупных городов областной центр двигается вперёд: наращивая инфраструктуру и повышая благополучие жителей.

Сергей Надсадин ответил на вопросы коллег и получил ряд предложений. В ближайшее время в Южно-Сахалинск планирует приехать делегация из администрации Калуги.

В диалоге с федеральными экспертами участники форума из разных городов обсудили широкий круг вопросов: развитие экономики, инфраструктуры, социальной сферы, культурное единство, сохранение традиционных ценностей.

СПРАВКА

В начале 2026 года Южно-Сахалинск был признан одним из самых зелёных в России. Также областной центр вошёл в тройку лидеров по устойчивому развитию наравне с Краснодаром и Ханты-Мансийском. Такой результат – итог совместной работы команды правительства во главе с губернатором Валерием Лимаренко и администрации города. Именно поэтому опыт Южно-Сахалинска вызвал особый интерес у представителей муниципалитетов из разных регионов страны. В частности, представленная мэром 3D-модель областного центра – система со множеством данных по разным направлениям городской жизни. Цифровой двойник позволяет потенциальным инвесторам на стадии проектирования увидеть не только свой объект, но и общую картину развития города.