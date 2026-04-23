Беспилотники обнаружили более сотни заторов на сахалинских реках

Воздушный мониторинг на юге Сахалина завершился. Продолжается обследование рек на севере острова, где только сходит ледяной покров. С помощью дронов оперативно обнаруживают заторы, несущие угрозу подтопления жилых домов и объектов инфраструктуры.

Результаты беспилотного мониторинга заслушал губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства.

– Следим за состоянием рек как с земли, так и с воздуха. Дроны приходят на помощь в труднодоступных местах и позволяют охватывать большие площади, – отметил Валерий Лимаренко. – Наша задача – не допустить подтопления домов и социально значимых объектов в период весеннего половодья. Главы районов должны незамедлительно проводить расчистку обнаруженных заторов.

Как сообщил зампред регионального правительства Алексей Римша, более 80 проц. запланированных облётов уже выполнено. За прошедшие две недели выявлено 104 затора на реках юга Сахалина. Чаще всего это поваленные деревья, которые препятствуют свободному ходу воды, но серьёзных рисков не несут.

– К 15 апреля завершили расчистку реки Сусуи и водопропускных труб.  Повышение уровня воды здесь могло быть опасно для частных домов во Владимировке и строящейся взлётно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска. Имеющаяся система водоотведения восстановлена, вода проходит беспрепятственно. Продолжим наблюдать за объектом, – рассказал Алексей Римша.

Министр экологии и устойчивого развития Сахалинской области Андрей Саматов сообщил о выполнении ещё одного поручения главы региона, прозвучавшего на встрече с жителями Невельского района. Люди рассказали, что опасаются разлива реки Бережной. Её вместе с соседней Селезнёвкой обследовали с помощью дронов. Выяснилось, что весеннее половодье проходит в плановом режиме. Обнаружено несколько участков, заваленных деревьями. Районная администрация уже устранила заторы.

