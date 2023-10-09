Сегодня не тает, а завтра – кто знает? Близятся к финишу сезонные работы на дачных участках

Под фруктовыми деревьями перекопайте землю на глубину 10 см и внесите минеральные удобрения. Яблоням, грушам, сливам, возраст которых до 10 лет, достаточно будет по 30 г калия и по 100 г суперфосфата. Деревьям постарше – по 55 г калия и 150 – 250 г суперфосфата. Затем по кроне дерева (слоем примерно в 5 см) замульчируйте почву. В качестве мульчи применяйте торфокрошку, опавшую хвою и листву, перепревшие навоз и опилки, морские водоросли или морскую капусту, собранные на побережье.

Проведите последнее сезонное опрыскивание деревьев и кустарников 3% раствором бордоской жидкости. Многие дачники игнорируют эту обработку и напрасно. Лето было жарким, вредителей расплодилось много.

Для приготовления бордоской жидкости такой концентрации потребуется 30 г медного купороса и 300 г извести. Растворенный в воде медный купорос медленной струёй вливайте в известь, но не наоборот, иначе раствор не будет работать.

Тёплые дни позволяют заниматься закладкой нового сада. Если пока нет возможности определить саженцы на постоянное место, прикопайте их. Сделайте канавку с востока на запад с уклоном на южную сторону на штык лопаты. Растение уложите так, чтобы верхушка выступала над землёй на 10 – 20 см, а корень был обращён на север. Присыпав саженцы землёй, уплотните почву, чтобы не было пустот. К веткам над поверхностью земли хорошо бы привязать кусок ткани, обработанный веществом, отпугивающим грызунов. Также защитят растения от крыс и мышей-полёвок таблетки «Шторма» или отравленные семена злаков. Разбросайте их и под саженцами, которые уже растут на участке. Молодые деревца оборачиваем укрывным материалом или толем. Устанавливаем над ними колья в виде шалашика.

Обратите внимание на старые яблони. Если у них на стволах появились наросты и зелёный мох, счищайте их, слегка пройдясь по коре железной щёткой. Крупные расщелины и дупла заделайте садовым варом или кашицей из 3-х частей земли и 1 части свежего навоза. Так вы продлите срок жизни старых плодовых деревьев.

Приобретая яблоневые саженцы, отдавайте предпочтение культурам орловской селекции. Они устойчивы к парше, урожайные. Даже полукультурки – это не дички, они дают плоды средней величины весом в 50 – 100 г (хороши сорта «красная горка», «стройная», «нежная», «ермаковская горная», «алтайская румяная» и другие).

Почву под малиной перекопайте, замульчируйте и просыпьте 60 г двойного суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 1 кв. метр.

При перекопке картофельных грядок на штык лопаты землю переворачивайте, не разбивая большие комья. Морозы убьют в них потомство вредителей.

Выносим из теплиц плети огурцов и стебли томатов. Зелёные помидоры складываем в ящики, в тёплом месте они будут постепенно поспевать. Каркасы теплиц дезинфицируем бордоской жидкостью.

Убираем фасоль, горох, бобы, тыкву и кабачки. Срезаем зелень петрушки, а корни оставляем. Весной они дадут раннюю сочную зелень, а затем и стрелки с качественными семенами.

Сейчас в почве много влаги, и это не лучшим образом влияет на качество урожая моркови, свёклы, дайконов. Если корнеплоды трескаются, частично убирайте их. Остальной урожай пусть дождётся первых заморозков, когда температура понизится до минус 1 – 2 градусов и овощные культуры наберут больше сладости.

Срезаем ботву у моркови и свёклы. Многие дачники в течение 10 – 15 минут отваривают, засаливают и закатывают в банки черешки свёклы. Их вкусовые качества высокие, почти как у папоротника.

К 20-м числам октября готовим грядки для посадки лука и чеснока. Насыщаем почву перепревшим наво­зом, вносим под перекопку по горсти диаммофоски на 1 кв. м и прикрываем грядку плёнкой.

Крупные бульбочки чеснока высаживаем в 3 см друг от друга, соблюдая расстояние между рядками в 10 см. Но с посадками лука не торопитесь. Дождитесь, когда на лужах появится и растает первый ледок.

Чтобы восстановить плодородие земли, свежий навоз разбросайте по грядкам слоем в 10 – 15 см. Трудно растворимый двойной суперфосфат рассыпьте по участку. Для раскисления почвы лучше с осени применить известняк, пушонку или известковую мучку.

Ещё можно пересаживать розы, белую акацию, каприфоль, калину бульденеж. Рододендроны и азалии необходимо связать, укрыть опилками или лёгким по структуре чернозёмом. Клематисы уложите на доски. Так вы защитите их от весенних вод.

Стебли многолетних цветов срезаем до 5 – 10 см, обрабатываем бордоской жидкостью. До 20 октября завершаем посадку первоцветов.

На весну запаситесь перепревшим навозом, смешанным с небольшим количеством газонной земли. Это пригодится для облагораживания магазинной почвы, если е¸ структура окажется не очень подходящей для весеннего посева рассады.

Валентина КОСЕНКОВА, агроном.

Практикум земледельца

Не оставляйте фруктовые падалицы под деревьями. Иначе увеличится риск развития болезней.

Чтобы в зиму лучше сохранилась свежая капуста, вырывайте её с корнем, а не срезайте ножом или лопатой. Храните в подвешенном состоянии, сняв с кочанов первый кроющий лист.

Веточки рододендронов и других вечнозеленых растений не заворачивайте плотно в мешковину или укрывной агротекстиль. Лучше расстелите ткань по опорам, чтобы предотвратить контакт с растением.

Дупла деревьев шпателем очистите от старой древесины, заполните смесью гашеной извести, глины, соломенной сечки и медного купороса. Через 3 – 4 дня «пломба» высохнет, и её можно будет покрыть густым глиняным раствором.

Вокруг кустарников и лиан можно сделать насыпь садовой земли высотой 30 – 40 см. Это станет дополнительной защитой от морозов.

НАУКА – ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ

В этом году Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства отмечает своё 90-летие.

Проведя исследования, он рекомендует населению свою продукцию, в частности:

Курильский чай (лапчатка кустарниковая)

В народе его ещё называют «могучка». Это светолюбивый и морозоустойчивый кустарник (зимует под снегом без укрытия). Лапчатка хорошо переносит стрижку и долго сохраняет декоративный вид. Экстракт курильского чая тонизирует организм, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, а также дыхательную и двигательную активность. В Индии, Тибете, Монголии широко применяются настои этого пятилистника как кровеостанавливающее, противовоспалительное и успокаивающее средство.

Туя пирамидальная

Это красивое неприхотливое декоративное растение украсит ваш дачный участок или даже образует оригинальную живую изгородь. К тому же это хвойное растение выделяет фитонциды (антибактериальные вещества, уничтожающие микробы, вирусы, грибки) и будет вас оздоравливать. Считается, что лучшее время для посадки туи весна. Она любит светлые участки, защищённые от прямых лучей солнца.

Гортензия метельчатая

Этот обильно цветущий кустарник с конусовидными соцветиями очень красив. Он декоративен и зимостоек, выдерживает низкие температуры до минус 30 градусов. Высаживают гортензию в подкисленную и хорошо удобренную органикой почву. Оттенок ее лепестков будет зависеть от состава грунта. В известковом белые соцветия порозовеют, в сильно кислых – посинеют. Чтобы соцветия были белоснежными, им нужна почва с нейтральным PH. Кустарник неприхотлив в уходе. В обрезке нуждается с четвертого года. Трижды за лето его придется взрыхлить и подкормить органическим и минеральным удобрением.