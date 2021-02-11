Вечерами по пятницам многих островитян собирает у экрана капитал-шоу «Поле чудес». Интересно же посмотреть, какой народ приехал на любимую телепередачу со всех концов страны и даже из-за рубежа! А где шоу, там и танцы, и стихи, и песни, и игра на музыкальных инструментах, и шутки Леонида Якубовича… Словом, можно душой отдохнуть и эрудицию проверить. Когда же за игровым барабаном оказывается кто-то из земляков, интерес к игре, безусловно, возрастает – зрители превращаются в болельщиков.

В минувшую пятницу островитяне «болели» за холмчанку Ульяну Милошенко. С первых минут она обаяла аудиторию, искренне и непосредственно общалась с ведущим, одарила его сахалинскими гостинцами и жилетом из «собственного бренда вязаной одежды».

Растроганный Якубович, который всегда очень тепло отзывается о Сахалине, и в этот раз признался, что не видел в стране земли красивее. А когда Ульяна поднялась на сцену с саксофонистом Иваном Радьковым и спела свою песню о детях Сахалина, улыбка не сходила с лица Леонида Аркадьевича, он довольно разглаживал свои усы.

Оказавшись в первой тройке игроков, Ульяна Милошенко угадала слово и вышла в финал. И хотя победителем «Поля чудес» не стала, это ее нисколько не огорчило.

– Даже если бы в первом туре вышла из игры, то все равно была бы рада шансу увидеть такую личность, как Леонид Якубович, – призналась она. – К тому же я обрела много друзей. И среди медиапродюсеров, и среди обычных людей из разных уголков страны. Мы до сих пор в чате поздравляем друг друга с праздниками. Они следят за моей деятельностью, я интересуюсь их успехами.

С Ульяной «Советскому Сахалину» удалось пообщаться, когда из Москвы, где живет и работает, она приехала в Холмск навестить семью. В беседе выяснилось, что Милошенко – композитор, певица, автор песен, продюсер медиаконтента.

Первый большой сольный концерт она дала в 2018-м под творческим псевдонимом Ульяна Ми. Так к ней обращаются друзья и знакомые, к тому же первый слог ее фамилии звучит как третья нота октавы.

В тот же год Ульяна получила две премии в номинации «Певица года» в Киеве и «Прорыв года» – в Москве. С мини-концертом побывала на Сахалине, где представила новый клип и первый альбом «Отпускаю» с двенадцатью песнями. Выступает она и в ежегодных концертах «С нами Круг», посвященных творчеству певца Михаила Круга, и на международном фестивале «Шансон над Волгой».

– А еще мы частые гости у военных, даем благотворительные концерты, – рассказала Ульяна. – Участвуем в концертах-сборниках, где выступает много артистов. Создаем маленькие музыкальные блоки, словом, развиваем свое дело. Как-нибудь приедем на Сахалин с программой больше той, что представляли в Москве.

Занятно, что именно авторская песня сахалинки привела ее на «Поле чудес». Продюсерам, готовившим юбилейные выпуски к 30-летию капитал-шоу, понравилась песня Милошенко, и они пригласили Ульяну на передачу как автора-исполнителя. А когда узнали, что она сахалинка, предложили стать участницей шоу. Ми сначала скептически отнеслась к такому варианту, но потом согласилась и не пожалела.

Передача готовилась несколько часов, пересъемок не было. Великолепная команда профессионалов со стажем в три десятилетия работала четко и слаженно.

– Опыт, который я там получила как представитель медиаиндустрии, неоценим, – поделилась впечатлениями наша землячка.

Узнали мы о ней и то, что Ульяна успешно окончила в Холмске музыкальную школу. Была в числе лучших учеников по классу фортепиано. Но в будущем видела себя юристом. Изучала право в университете, но после академического отпуска на студенческую скамью не вернулась, увлеклась творческой деятельностью на эстраде.

– Я снимаю видеоклипы, пишу новые композиции так, как чувствую, – рассказала Милошенко. – Источник моего вдохновения – жизнь и люди, которые окружают. Все песни – личные истории, все это идет от сердца и не поддается правилам или логике.

Люблю экспериментировать. В таком ключе появились две мои песни – «Привет» и «Я так хотела». Они попали в каталог песен для саунд-треков и рингтонов, где на них обратил внимание телеканал ТНТ. Песни прозвучали в сериале «Улица».

– Мне есть чем порадовать моих земляков, – уверена Ульяна. – Еще больший успех впереди… Сейчас в Москве собираем состав исполнителей для концертной деятельности.

Людмила Степанец.

P. S. У Ульяны Милошенко (Ми) 3 тыс. подписчиков ВКонтакте. Ее авторские песни, в том числе и о Сахалине, поют школьники и молодежь. Выступление сахалинки на телепередаче «Поле чудес» можно посмотреть на сайте Sovsakh.ru