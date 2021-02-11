Рулетка на колесах. Поездка в такси становится рискованной для пассажиров

В следственный изолятор отправлен водитель службы заказа такси «Maxim» 27-летний гражданин Таджикистана. Не справившись с управлением, он совершил аварию на трассе Огоньки – Невельск, в результате которой один пассажир скончался до приезда «cкорой помощи», другой получил тяжкие телесные повреждения. Ни водительских прав, ни доверенности на управление автомобилем, ни даже документа о временной регистрации на территории Сахалинской области виновник трагедии представителям ГИБДД предъявить не смог…

Статистика начинает и… проигрывает

Дорожно-транспортное происшествие с участием водителя службы заказа такси «Maxim» стало в Сахалинской области третьим только за последние полгода. Одна из предыдущих двух аварий закончилась серьезными повреждениями автомобилей, а вторая еще и травмами участников ДТП. Кто прав, а кто виноват в подобных инцидентах, решать правоохранительным органам. Нас же интересует вопрос: почему в принципе в число участников дорожных трагедий достаточно часто попадает общественный транспорт?

Стоит ли говорить о степени повышенной ответственности, с которой перевозчик должен предоставлять к услугам пассажиров свой автомобиль? Думаем, ответ очевиден. И здесь на первый план выходит, с одной стороны, профессионализм и опыт водителя, а с другой — максимальная осторожность на дорогах. Ведь даже если водитель такси строжайшим образом соблюдает правила дорожного движения, он в обязательном порядке должен быть готов и к сложным погодным условиям, и к нештатным ситуациям на загруженных трассах.

На сайте taxim.su можно познакомиться с подробной инструкцией, как стать водителем сервиса «Maxim». Представителю компании-агрегатора в Южно-Сахалинске необходимо предъявить паспорт, водительское удостоверение, в случае использования собственного автомобиля — свидетельство и паспорт ТС, а также полис ОСАГО. А можно и не предъявлять, просто отправить контактному лицу копии документов по электронной почте. Этого службе заказа такси вполне достаточно, чтобы заключить с водителем договор информационного обслуживания.

Трудоустройство в штат компании со всей вытекающей обоюдной ответственностью не предусмотрено. К этому нюансу мы еще вернемся. А пока продолжим наше увлекательное изучение требований агрегатора, к слову сказать, стандартных для всех аналогичных сервисов.

Претендент на место под крышей фактического посредника между потенциальным клиентом и перевозчиком должен обладать: а) трехлетним водительским стажем, б) знанием города и в) умением пользоваться сервисом агрегатора. Да, и еще одно очень важное дополнение. Как утверждает taxim.su, «на практике менеджер может принять водителя и с меньшим стажем вождения, если он убедит его в своей квалификации и опыте».

Возможно, попадаются среди водителей таланты, рождающиеся, что называется, с шоферской баранкой в руках. Не исключено, что таковым не требуется ни серьезной практики вождения, ни навыков поведения на дорогах, ни отработки реакции в проблемных ситуациях. Как модно сейчас говорить в глобальной сети, просто сел и погнал! Да так ловко, что и от бабушки с дедушкой легко ушел, и в пасть никакому автомобильному хищнику не попал. Вот только интересно, отличаются ли эти требования от тех, которые компания предъявляет при оформлении на работу менеджера, уполномоченного принимать столь ответственные решения, как подбор водителей?

«Maximа» все мы уважаем

По данным одного из агрегаторов «MOBI WAY», опубликованным на собственном сайте, из шести сервисов заказа такси в Южно-Сахалинске «Maxim» занимает золотую середину с рейтингом 6,2 балла из восьми максимальных, опережая почти на два балла даже «Яндекс. Такси». Рука так и тянется к мобильному приложению поддержанной коллегами службы, чтобы нажать на заветную кнопку вызова столь благополучного такси. Обычно пользователи подобных сервисов услуг так и поступают. Увидев заявленный рейтинг не ниже среднего, тут же спешат закрыть свой вопрос.

Мы же пока что жмем на кликабельный заголовок «Maxim сервис заказа такси в Южно-Сахалинске». Хочется прояснить, с каким послужным списком агрегатор умудрился получить достаточно высокую оценку своих услуг. Оказалось, отзывов у «Maximа» самое большое количество среди сравниваемых сервисов: целых 72! Лишь одна, по всей видимости, незначительная деталь смазывает благостную картину. Хороших отзывов опубликовано 26, жалоб – 33.

Один клиент сетует, что его обманули при взимании оплаты за поездку: диспетчер назвала одну сумму, а водитель по окончании маршрута — другую. Второму клиенту водитель вместо того, чтобы приехать днем, когда и вызывалось такси, позвонил ночью, и не с целью наконец-то отвезти к месту назначения, а для того, чтобы объяснить, «как делать нельзя». Третьему таксист нахамил, потребовав дополнительную оплату только за то, чтобы открыть багажник.

Четвертый опоздал на поезд, поскольку водитель припарковался не к тому подъезду и ни в какую не хотел сдвинуться с места… Ситуации разные, одинаковы лишь официальные ответы компании. Они содержат просьбу повторить информацию на сайте агрегатора или в мобильном приложении через форму обратной связи (?) и заверения в том, что с водителями, которые часто (!) получают негативные оценки и отзывы, сотрудничество прекращается.

Велика ли это потеря для водителей такси при таком обилии сервисов, какой предлагает современный рынок транспортных услуг? Вопрос. Да и сам агрегатор вряд ли останется внакладе. Служба заказа такси «Maxim» открыла свои подразделения уже в 900 городах, из них 500 находятся в России, остальные — за рубежом.

Клиентам, получившим недобросовестные услуги, остается внимательнее выбирать сервис: компенсации потерянных средств, времени и нервных клеток возможны только через обращение в суд. А это зачастую те же средства, время и нервные клетки.

Через тернии к возмещению ущерба

Вероятно, та легкость, с которой службы такси заключают договоры с водителями и владельцами машин, объясняется тем, что себе они предпочли оставить только информационные услуги. С помощью интернет-сервисов диспетчеры принимают заявки от клиентов, передают их водителям и рассылают СМС-оповещения о подаче автомобиля. Ни перевозкой людей, ни страхованием их жизни и здоровья подразделения служб такси на местах не занимаются, а стало быть, и ответственность за безопасность пассажиров на себя не берут. Обычно именно это и прописывается в договорах с водителями и владельцами машин.

Чаще всего пассажиры либо просто не задумываются об этом, либо пребывают в глубоком заблуждении, предполагая, что, поскольку они обратились за услугой в крупную компанию, она-то и позаботится и о качестве перевозки, и о благополучии клиента. На самом же деле за рулем может оказаться кто угодно, даже человек без водительских прав, как это и произошло в случае с последней сахалинской трагедией на дороге.

Справедливости ради стоит сказать, что компания «Maxim» совместно с благотворительным фондом «Гарант» открыла программу защиты своих клиентов.

Казалось бы, пострадавший в аварии пассажир или родственники погибшего не останутся один на один со своей бедой. Правда, им для этого надо собрать и предоставить в фонд целый пакет подтверждающих документов – ничуть не меньше, чем при подаче искового заявления в суд. А далее… погадать на кофейной гуще. Как написано в программе, опубликованной на сайте фонда, решение об оказании либо отказе в благотворительной помощи «Гарант» принимает самостоятельно в одностороннем порядке. При этом он не дает каких-либо мотивировок своего решения.

В случае положительного результата фонд также самостоятельно в одностороннем порядке определяет размер денежных средств или вид и объем иной материальной поддержки.

Не лучше ли обратиться в суд? Там по крайней мере размер потенциальных выплат со стороны ответчика основан на суммах, подтвержденных истцом документально. Однако, как показывает практика, здесь тоже не все так просто.

Нашумевшая история, связанная с гибелью пассажирки такси, произошла несколько лет назад в Москве. Водитель, ставший виновником смертельной аварии, оказался ранее судим. Он так же, как и его сахалинский коллега, работал в такси без водительских прав. И также управлял не своей машиной.

Обращения родственников погибшей в суды первой и второй инстанции дали только один результат: взыскать компенсации было решено с водителя и владельца машины. А вот к службе вызова такси претензии были отклонены. Дескать, компания представляет собой всего лишь что-то вроде диспетчерской службы и к случившемуся происшествию отношения не имеет.

Истцы, не согласившись с такой позицией, обратились в Верховный суд России. При рассмотрении апелляции основное внимание он обратил на то, что такси действовало от имени компании-агрегатора. Во-первых, клиентка получила СМС-оповещение с указанием стоимости поездки. Во-вторых, здесь же ее благодарили за то, что она воспользовалась услугами именно этого агрегатора.

На все судебные процедуры у родственников погибшей ушло три года. Однако в итоге им удалось получить желаемый результат: Верховный суд посчитал, что служба такси также должна быть в списке ответчиков.

Ну, и кто тут разберет?

Вслед за этими событиями вышло постановление пленума Верховного суда России, разъясняющее некоторые вопросы применения законодательства о договоре перевозки грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом. В частности, определено, что перевозчик отвечает за действия других лиц, к услугам которых он прибегает для осуществления перевозки, как за свои собственные (ст. 403 ГК РФ). Предусмотрена ответственность и за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу пассажира.

Однако по-прежнему неясно, как влияет решение Верховного суда на судебную практику. Его могут учитывать при рассмотрении аналогичных дел. Но вряд ли это решение возможно распространить на все сервисные компании. Многое зависит от правовых отношений агрегаторов с перевозчиками. Большинство же служб заказа такси заключает, как мы уже говорили, не агентские договоры, обязывающие их оказывать услуги от своего имени, а договоры на информационное обслуживание. При этом Верховный суд не может признать всех агрегаторов транспортными компаниями, поскольку не обладает прецедентным правом.

Важно и то, что любое решение даже высшего органа судебной власти не имеет законодательной силы. Так сколько еще непрофессиональных водителей должно сесть за руль такси и сколько должно случиться трагических аварий, прежде чем станет прозрачной ответственность за жизнь и здоровье людей и со стороны перевозчиков, и со стороны компаний-агрегаторов?

Марина ПОПОВА.

Справка

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