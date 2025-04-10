Серж Кондрат Сахалину рад

О нашем земляке Сергее Кондратенко, ныне живущем в Липецкой области, и его творчестве в союзе с искусственным интеллектом мы рассказали 21 февраля нынешнего года в материале «На свете земли лучше нету». И тем самым, похоже, вдохновили автора на создание новых песен о малой родине.

По натуре Сергей – человек деятельный, энергичный. Вот и в стихотворении «По сусекам…» однажды написал:

Каждый волен, выбирая –

Сесть на печь, идти вперёд.

Если ждёшь «конца» и «края»,

Он тебя быстрей найдёт.

А Сергей, несмотря ни на какие обстоятельства, не из числа «ждущих на печи». О себе он пишет:

А мне так хочется взрывного,

Перерождений, новизны,

Чтобы хмелелось без спиртного

И с вечной радостью весны!

Этим всё сказано. Так что сегодня пополняем песенную копилку нашего проекта ещё двумя работами Сержа Кондрата (это псевдоним Кондратенко). Одна носит название «Здесь имён переплетенье…» и рассказывает о том, как в топонимике, истории и быте Сахалина и Курильских островов проявились и закрепились особенности культур разных народов. К слову, автор даже позаботился о слушателях, которым незнакомы местные названия, и сопроводил видеоряд сносками, поясняющими их значение.

Вторая композиция – «За корюшкой» – воссоздаёт картину зимней рыбалки. У Сергея самые яркие впечатления о ней ещё с детской поры. На подлёдный лов он всегда ездил со старшим братом Александром. Тот вёз младшего на санках с рюкзаком и буром. Дорога километра в три была весёлой. «Лыжню! Лыжню!» – покрикивал Серёга, когда на колее, по которой двигались санки, оказывалась толпа рыбаков-корюшатников. А каким счастьем было вернуться домой с уловом, пахнущим свежими огурцами, и отведать вкуснейшей жареной рыбки!

По «чужому билету» (читай, житейским обстоятельствам) Сергею, радиомеханику по электронной аппаратуре аэродрома в с. Старорусское, пришлось уехать с Сахалина. Но, как признаётся, с родным островом он связан навсегда. Часто прилетает сюда согреть душу, увидеть родные лица, пообщаться с друзьями. Для него это праздник.

Если спросить земляка, каков девиз его жизни, он вполне может ответить строкой из своего стихотворения: «Мой оберег от всех проблем – всегда быть сахалинским!».

Людмила Степанец.