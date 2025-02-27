Первый блин – комом. От Масленицы до Дня скакания на одной ножке

Ах, как хочется блинов! Как хочется поджечь чучело зимы, подразумевая в ней своих недругов и все зимние неурядицы. В прощеное воскресенье выкинуть из шкафа памяти скелеты обид. Попросить прощения у всех и всех простить…

Еще хочется поучаствовать в Разгуляе: подраться в кулачных боях «до первой кровинки», взять снежную крепость, походить со своими детьми в костюме козла на колядки. Блинов наесться. С маслом. Хоть и без икры. Дороговато она стала, да и не сезон. Отложим до августа.

Правда, пока особого разгуляйного блинного изобилия в Южно-Сахалинске не наблюдается. Так, чтоб на улицах, с песнями. Вспоминаю, что как-то на Масленицу был в командировке в Новосибирске. И там их мэр разрешил бабушкам на улицах готовить блины и их продавать прохожим. «По-тихому» разрешил. Работники санэпидемстанции на выходные срочно заболели слепотой и глухотой. Бабушки выкатили какие-то старые керогазы, газовые горелки, самовары, и разгулялись со своими сковородками по полной. На каждом углу в городе.

Бабушки себе по второй пенсии за два дня заработали, горожане от души блинов наелись, дети в восторге, всем настоящая Масленица получилась! Кстати, выяснял – ни одной пищевой инфекции в миллионном городе зарегистрировано не было. Объяснение этому очень простое – наши бабушки учились печь блины у своих бабушек. А те блины пекли, когда еще не открыли микробов и инфекций.

Многие из вас удивятся, но всем известная поговорка «первый блин комом» вовсе не означает неудачную выпечку.

Да и сами подумайте – в старину на Руси блины пекли в печи, не переворачивая, чему ж там скомкаться? На самом же деле, это выражение изначально звучало по-другому: «Первый блин комам». «Комами» наши предки называли медведей. А медведь на Руси всегда был неким тотемным животным.

Кстати, и термины «коматозное состояние» или «впасть в кому» – тоже оттуда. То есть в спячку.

В средней полосе России как раз в эти дни медведи из берлог вылезали. Им, голодным после спячки, первые блины к берлоге и приносили.

И исконное название Масленицы – Комоедица.

У нивхов и айнов в эти дни тоже весеннее торжество – Праздник Медведя.

Несмотря на предстоящий пост, впереди много радостных дней.

Их сейчас в календаре очень много стало. Очень много прикольных. Я их специально выделил. Но именно их предлагаю праздновать.

Первые календарные дни весны. Конечно же, 8 Марта. 9 – День нестандартно мыслящих людей. 12 – День запрета на уныние. 14 – День безобразно хорошего настроения. 20 – Всемирный день счастья. А в Японии – день цветения сакуры. 21– Всемирный День Поэзии. И еще и Солцеворот! 22 – День Валяния дурака. 24 – День вверх тормашками. 26 – День Театра. 29 – День скакания на одной ножке.

Хороший месяц нас ожидает! Светлый. Веселый. У нас все получится!

Сергей КАЩЕЕВ.