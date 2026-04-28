Песни на стихи Стихеевых

Раиса Мартыновна Стихеева.

Завтра нашей землячке, ныне проживающей в Тульской области, Раисе Мартыновне Стихеевой исполнится 86 лет. По профессии она инженер-строитель, приехала на Сахалин в 1969 году. Участвовала в сооружении взлётной полосы нашего аэропорта, работала в строительных организациях города. Награждена медалью «Ветеран труда». 

Выйдя на пенсию, Раиса Мартыновна не смогла обходиться без дела и нашла себе другие занятия: разносила почту и работала в регистратуре южно-сахалинского городского диагностического центра.

Геннадий Стихеев.

Вот что о ней рассказал её сын, участник нашего проекта Геннадий Стихеев, ныне живущий и работающий в Москве:

– Несколько лет назад в старых фотографиях я нашёл мамину тетрадь со стихами и был очень сильно удивлён. Оказывается, в молодости она писала стихи, но нигде их не публиковала. Мама и сегодня очень скучает по острову, которому она когда-то посвящала стихотворные строки. Мне захотелось, чтобы они стали песней. Дописал третий куплет, музыку и аранжировку доверил нейросетям. Пою сам. Не судите строго, я любитель, для меня это хобби.

Так что сегодня в нашей музыкальной коллекции пополнение. Представляем читателям песню «Сахалин, ты такой один!», написанную мамой и сыном Стихеевыми.  Надеемся, что  появление композиции в газете и социальных сетях станет для Раисы Мартыновны приятным сахалинским подарком-сюрпризом к Дню её рождения.

А Геннадий, поздравляя земляков со светлыми майскими праздниками, решил подарить им аудиозапись своей новой песни с философским подтекстом под названием «Кто понял жизнь».  Он желает всем нам такого понимания и осознания.

Людмила Степанец.

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

