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НАРОДНАЯ КУХНЯ

Пирог с вишнёвым лососем

Фото: honey-way.ru

Отличное блюдо на завтрак или ланч (полдник). Для его приготовления понадобится 0,5 килограмма дрожжевого теста. Его нужно раскатать в овальную лепёшку толщиной не более 1 сантиметра.

Готовим рыбу. Сима должна быть сырой и хорошо промороженной в морозилке, свежую использовать не рекомендуется. Обычно на юге ловится сима не крупная, не более 1 килограмма весом. Как раз такая нам и нужна для пирога. Тушку разрезаем вдоль по хребту, делаем филе, убираем все косточки. Для одного пирога достаточно одной половинки.

Тесто укладываем на смазанный подсолнечным маслом противень, располагаем на нём рыбу, посыпаем её мелко нарезанным репчатым луком. Достаточно одной небольшой луковицы или половинки средней. Солим, перчим по вкусу, добавляем зелёного укропа.

Следующий важный шаг: на всю поверхность рыбки, усыпанную луком, наносим сметану. Достаточно одной столовой ложки. Сметану лучше использовать домашнюю, хотя можно улучшить и магазинную, для чего добавить в неё чайную ложку сливочного масла.

После всех операций поднимаем края лепешки и аккуратно их защипываем. Отправляем пирог в духовку, разогретую до 160 – 180 градусов. Выпекаем до готовности. На это потребуется около получаса, в зависимости от типа духовки. Главное не переусердствовать: если пирог держать дольше, он будет суховат.

Приятного аппетита!

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