По методу Егора Агаркова. Люди тыла

На нефтяных промыслах и предприятиях Охинского района широко применяется метод Егора Агаркова, бригадира одного из оборонных заводов Южного Урала. Он призвал меньшим количеством рабочих дать больше боевой техники фронту.

На Эхабинском промысле высвободили 15 операторов, которые используются на других работах. Из 5 строительных бригад организовали три комплексные бригады, которые справляются со всем объёмом работ.

Такая же перестройка сделана в конторе бурения, что позволило резко повысить темпы строительства и монтажа бурового оборудования.

В гараже конторы бурения из четырёх диспетчеров осталось два.

Всего на предприятиях треста «Сахалиннефть» высвобождены и используются более рационально 50 квалифицированных рабочих, инженеров, техников и специалистов.

Школьники – подшефному госпиталю

Учащиеся и пионеры 7-й школы посетили госпиталь пограничников.

Ребята принесли своим подшефным много подарков. Особенно обрадовали бойцов книги – произведения советских писателей.

Школьники дали концерт. Так, ученик третьего класса Витя Каличкин рассказал стихотворение о Гастелло.

Бойцы горячо поблагодарили детей за их внимание и заботу.

В этот день 80 лет назад

Войска 2-го Украинского фронта овладели центром нефтеносного района Австрии – городом Цистерсдорф, а также заняли более 30 других населённых пунктов.

Войска 3-го Украинского фронта на территории Австрии с боями заняли 7 населённых пунктов.

На территории Чехо­словакии войска 2-го Украинского фронта овладели городом Иманчице, а также заняли 10 населённых пунктов.

В Пруссии южнее города Ратибор войска 4-го Украинского фронта с боями заняли более 30 населённых пунктов.

Западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли город и порт Фишхаузен и 15 других населённых пунктов.

За 17 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и самоходных орудий, сбито 90 самолётов противника.

Тыл – фронту

18 апреля 1945 года «Советский Сахалин» вышел под шапкой «Чем ближе наша победа, тем самоотверженней должен быть наш труд!».