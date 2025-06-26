Вице-мэр Корсакова Александр Ткачук стал победителем международной исторической акции «Диктант Победы»

Всего 20 человек со всей России удостоились этого почётного звания.

В юбилейный год 80-летия Победы Сахалинская область показала впечатляющий рост числа участников акции. Если раньше их было около 2000 человек, то в этом – около 8000.

— Участие в диктанте — это дань уважения тем, кто отстоял нашу свободу. Для меня история войны — это часть семейной и общенациональной памяти, — отметил вице-мэр.

Победители, Александр Ткачук в их числе, получат приглашения на Парад Победы на Красной площади в 2026 году.

Елена КУЛИКОВА.