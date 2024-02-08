В публикациях проекта «Воспетые острова» от 17 марта и 27 октября 2023 года («Шлягер «в десятку» и «Музыкальные марины») рассказывалось о дальневосточном репертуаре известного поэта-песенника Льва Ошанина. Но у этого автора обнаружилась ещё одна песня курильской тематики – «Солдатская любовь». На просторах интернета удалось найти только одну её аудиозапись 1970 года http://www.sovmusic.ru/m32/soldat12.mp3.

Текст песни написан от лица солдата, проходящего службу на дальних островах и тоскующего о возлюбленной:

Спят туманы над Курилами,

Ходят волны в серебре…

Ты сейчас далёко, милая,

На Днепре, на Днепре…

Лирический герой песни сетует на то, что у его писем «нелёгкий путь», океан «неласков», и только курильские ветры могут, подобно песням, домчаться до сердца милой подруги.

Автор музыки – советский композитор, заслуженный деятель искусств Украинской ССР, народный артист Яков Цегляр (1912 – 2008). Им написаны оперетты «Желаю счастья», «Гость из Вены» и «Девушка и море». Последняя принесла ему популярность. В свой репертуар её включали многие театры страны. По мотивам этой оперетты была снята одноимённая музыкальная кинокомедия.

Композицию «Солдатская любовь», которую мы сегодня представляем в проекте, исполняет Краснознамённый ансамбль песни и пляски Советской Армии имени Александра Александрова, а солирует хору Иван Букреев (1924 – 1998), 100-летний юбилей которого отмечался в январе этого года.

Народный артист РСФСР, обладатель лирического тенора был фронтовиком, кавалером двух орденов Красной Звезды, орденов Отечественной войны II степени и «Знак Почета». В дальнейшем выпускник Московской консерватории стал солистом столичных армейских ансамблей. У многих на слуху были песни в его исполнении, часто звучавшие по радио и телевидению: «Вася-Василёк», «Не плачь, девчонка», «Весна сорок пятого года», «Черёмуха», «Увезу тебя я в тундру» и другие. Островитяне могут гордиться, что в исполнении столь замечательного советского и российского артиста прозвучала и песня о Курилах.

Она словно повторяет известные мотивы – вынужденная разлука с родным домом и любимыми обостряет чувства и дарит ожидание скорой встречи.

Елена Белобережская.