Проблема со дна моря. На Сахалине и Курилах до 2030 года намереваются поднять со дна около 80 затонувших судов

Многие лежат на дне десятки лет, где-то мешают судоходству и повсеместно портят вид, ухудшают экологию. Избавить акватории от этих утопленников помогает федеральный проект «Генеральная уборка».

Очистка морского дна с его помощью началась у нас ещё в 2022 году. Сейчас необходимо утилизировать восемнадцать уже неспособных к плаванию объектов. К сентябрю два из них подняты и утилизированы в акватории Невельска, восемь – возле берегов Северо-Курильска. Ещё восемь затонувших и превращённых в хлам судов расположены в акватории Корсакова. Половина из них уже утилизирована, другие сейчас поднимают со дна. Работы планируется завершить к концу октября, пояснили в региональном минтрансе.

Помимо «Генеральной уборки» наша область, согласно Кодексу торгового мореплавания РФ, имеет обязательства по содержанию морской территории в чистоте. Поэтому должна дополнительно утилизировать ещё 20 затопленных судов. Работы практически выполнены – 16 объектов из этого списка убраны из-под воды, по остальным ведутся работы. Понесённые на дне морском затраты в 2022 – 24 гг. региону должны софинансировать из федерального бюджета в размере 87,6 млн рублей.

В процессе очистки акваторий Сахалина и Курил выявились и законодательные пробелы. Не так просто бывает взыскать ущерб с собственников пошедшего ко дну имущества. Работы поэтому приходится вести только за счёт бюджета. Притом что некоторые владельцы, бросив судно, продолжают свою деятельность, и предъявить им претензии на основании закона практически невозможно. По мнению областных законодателей, необходимо проработать вопрос об участии судовладельцев в работах по извлечению их затонувших плавсредств. Кроме того, необходима оценка экологического ущерба, нанесённого окружающей среде в связи с разливом топлива, мазута с судов, имеющих владельцев. Всё это решается на уровне федерального законодательства. Областные парламентарии намереваются сформулировать предложения, на основании которых Госдума внесёт изменения в российские законы.

Григорий РОСТОВЦЕВ.