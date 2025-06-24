Проводится проверка причастности помощника сахалинского сенатора к обстрелу автомобиля и смертельному наезду на домашнюю собаку

Телефоны Сергея Короткова, бывшего депутата южно-сахалинской городской Думы, а ныне помощника члена Совета федерации РФ, не отвечают. Поэтому услышать его версию произошедшего конфликта не удалось. Но житель поселка Сокол подробно рассказал журналистам, как водитель джипа, похожий на вышеупомянутую персону, хладнокровно принес беду в его семью.

Супруги с 4-летней племянницей отдыхали на морском побережье Стародубска. И на их глазах мощный автомобиль на большой скорости переехал любимца семьи – добродушного спаниеля – сначала передними, потом задними колесами. После чего тут же скрылся.

– У магазина в Стародубском я увидел этот джип и поехал за ним, – вспоминает хозяин сбитой собаки. – В Долинске у магазина «Первый семейный» мы припарковались. Я подошел к его машине, говорю, что ты наделал, собаку насмерть сбил! Он закрыл окно, а сидевшая рядом с ним в авто молодая женщина наставила на меня пистолет…

Хозяин погибшей под колесами авто собаки позвонил брату, чтобы тот посмотрел, в какую сторону едет джип. И передал в 112 информацию для сотрудников полиции – автомобиль с оружием в салоне направляется в сторону Южно-Сахалинска!

– В районе Березняков брат увидел эту машину и попытался прижать ее к обочине, чтобы остановить, – говорит хозяин погибшего пса.– Но мужчина за рулем выхватил у своей спутницы пистолет и начал стрелять по автомобилю.

В этот же день участники конфликта отправились в горотдел Южно-Сахалинска со взаимными претензиями. Как стало известно, сторона помощника сенатора обвиняет владельца спаниеля в якобы прозвучавших в его адрес угрозах жизни и здоровью. А в доказательствах потерпевшего – расстрелянный автомобиль и погибший под колесами джипа домашний пес.

Если судить по фото с пострадавшим авто, пули чудом не попали в сидевших в его салоне пассажиров.

Следствию предстоит установить, кто все-таки стрелял из травматического пистолета. Хозяин погибшей спаниельки настаивает – стрелял помощник сенатора. Молодая спутница Короткова берет вину на себя – мол, стреляла я.

Кстати, десять лет назад у действующего тогда депутата городской думы уже был печальный опыт общения с правоохранительными органами. В отношении него возбуждалось уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере с обысками и полугодовым сидением в СИЗО. Был и приговор суда – виновен, наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и возмещением ущерба.