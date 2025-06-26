В Южно-Сахалинске торжественно открыли мемориальную доску, посвящённую выдающемуся тренеру Вячеславу Хорхордину

Вячеслав Хорхордин – отличник физической культуры и спорта РСФСР, ветеран спорта России и судья республиканской категории. Мемориальная доска установлена на здании детско-юношеской спортивной школы самбо и дзюдо. Здесь Вячеслав работал тренером-преподавателем более 9 лет. Он воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, многие из которых сегодня продолжают его дел.

– Это был разносторонний, открытый человек. Опытный тренер, чьи воспитанники добивались высоких результатов. Его вклад в развитие сахалинского спорта невозможно переоценить, – подчеркнул первый заместитель председателя Сахалинской региональной организации всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Николай Бондаренко.

Наталья ДЕСЯТОВА.