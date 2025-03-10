Пятилетка редактора Окулова. В суровые военные годы газета была для трудящихся как «колокол на башне вечевой…»

В финскую кампанию и Великую Отечественную ответственным редактором газеты «Советский Сахалин» был Александр Фёдорович Окулов. Должность занимал пять лет – с 1940-го по 1944-й.

В то время большинство журналистов-мужчин ушло в армию. На их места пришли женщины из числа авторского и рабселькоровского актива газеты.

Александр Окулов не оставил мемуаров, а сменивший его на посту руководителя газеты в 1944 году Александр Аверичев вспоминал:

– В войну за стол ответственного секретаря села Евдокия Ивановна (фамилия не названа. – Прим. ред.) – молодая учительница русского языка и литературы. Её помощником по оформлению газеты стала Наталья Малоховская, бывшая рассыльная редакции, вдруг открывшая в себе способности ретушёра, вкус к макетированию, вёрстке. Отделом промышленности, самым большим и сложным (нефть, уголь, лес, рыба, порт), заведовала маленькая и хрупкая женщина – Настасья Захарова, мать двоих детей, отец которых был на фронте.

И справлялась. Полторы-две полосы материалов в каждом номере, которые часто отмечались как лучшие.

Настасья постоянно бывала в командировках. А во время строительства газопровода Эхаби – Оха (зимой, днём и ночью) была вместе с рабочими, сама орудовала киркой, а утром передавала по телефону материал в редакцию.

Жизнь Настасьи Захаровой оборвалась во время очередной командировки на шахту «Макарьевка».

Коллектив под руководством Окулова работал, объединённый одним желанием, как и все советские люди, – победить. Из номера в номер – страстные, настойчивые призывы: «Всё для фронта!», «Всё для победы!», «Каждую каплю нефти – фронту!», «Уголь – фронту!», «Рыбу – фронту!», «Валенки, шубы, рукавицы – фронту!», «Тёплая одежда воинам – это тоже наше оружие!»…

В 1942 – 1943 годах редакция организовала сбор средств на постройку эскадрильи самолётов «Советский Сахалин». Было собрано свыше 3 млн рублей.

Все военные годы газета стремилась быть пропагандистом, агитатором, коллективным организатором масс. «Советский Сахалин» был для трудящихся области «как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных…».

После войны не менее 14 сотрудников газеты были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Такую же медаль получил и ответственный редактор Александр Окулов. Ещё он отмечен орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над Японией».

Вячеслав ЖЕРДЕВ.

СПРАВКА

Александр Окулов родился в 1908 году в Вятской губернии. В 1937-м закончил Коммунистический институт журналистики. Работал редактором газеты политического отдела МТС в Азово-Черноморском крае, затем редактором «Советского Сахалина». Избирался вторым секретарём Сахалинского обкома и Хабаровского крайкома ВКП(б). После войны посвятил себя научной и педагогической деятельности. Защитил кандидатскую, затем докторскую диссертацию по философии. Был главным редактором журнала «Вопросы философии». Автор ряда книг по философии, учебников для вузов, один из авторов «Атеистического словаря».

Заслуженный деятель науки РСФСР.

Умер в Москве в 1993 г.

Это третья страница газеты «Советский Сахалин» за 20 июня 1943 года. Один из сотен номеров, подписанный ответственным редактором Александром Окуловым.

Газета в то время выходила 5 раз в неделю на 4 страницах.

В этом выпуске помещены передовая статья «Война и забота о нуждах трудящихся», приветствие съезда союза польских патриотов в СССР товарищу Сталину, сообщение от советского информбюро о положении на фронтах за 18 июня, материалы корреспондентов с передовой.

Третья страница (на снимке) вышла под шапкой «Фронт требует от всех самоотверженного труда!». Здесь рассказ о новаторских методах работы шкипера дрифтера Виктора Авксененко из Широкой Пади. Он первым оборудовал своё судно тралом и добился впечатляющих уловов первосортной камбалы. Другой новый метод применил на ловле сельди. А затем, движимый желанием как можно больше дать рыбы Красной Армии, внедрил своего рода спаренный лов, позволяющий добывать рыбу круглосуточно.

В подборке публикуются трудовые рапорты рыбаков завода «Чайво», колхоза «Китобой», артели «Свобода». Помещена Доска Почёта передовиков рыбной промышленности области по Широкопадинскому району. Секретарь Широкопадинского райкома ВЛКСМ И. Сергеев рассказывает о работе комсомольцев на путине. Сообщается о работе нефтяников Охи и колхозников Кировского района.

На 4-й странице – информация о культурной жизни области, сообщения из-за рубежа.