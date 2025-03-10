Участникам СВО стала доступнее льготная ипотека

Эта новая мера социальной поддержки поможет улучшить жилищные условия нашим землякам, принимавшим участие в боях.

Для них введена единовременная денежная выплата, которую можно использовать в качестве первоначального взноса, сообщили в правительстве Сахалинской области. Соответствующее постановление подписал его глава Алексей Белик.

– Бойцы и члены их семей могут получить 400 тысяч рублей для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека», – сообщил он. – Это позволит переехать в новые квартиры или построить дома.

Сейчас власти нашего региона получили около 300 заявок от участников специальной военной операции, желающих улучшить жилищные условия по льготной ипотечной программе. Все документы рассмотрят в ближайшее время. Планируется, что первые сделки будут совершены до конца нынешней недели.

Инициативу по повышению доступности льготной ипотеки выдвинул глава региона Валерий Лимаренко. По итогам его переговоров с представителями государственных и банковских структур было принято решение запустить на Сахалине и Курилах новую меру поддержки для участников СВО при заключении сделок по ипотечному кредитованию. Она будет действовать в течение 2025 года. Островным опытом смогут воспользоваться федеральные власти и другие регионы.

Антон СМОЛЯКОВ.