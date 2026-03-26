Разве можно забыть остров детства и юности?

Александр Шалаев.

В конце прошлого — начале нынешнего года коллеги из «Углегорских новостей» объявили конкурс. Они предложили землякам написать песни о любимом районе и, можно сказать, вдохновили их на творчество.

Написанное оценивалось по двум номинациям: авторское произведение и сочинение, созданное при помощи нейросетей.

Как позже сообщили «Углегорские новости», им присылали песни задушевные и серьёзные, трогательные и проникновенные. Конкурс получился по-настоящему народным и раскрыл всё многообразие чувств к родному району. Подписчики пересылали песни друг другу, бурно обсуждали, устанавливали на телефоны в качестве рингтонов.

Александр Шалаев родом из Углегорска. Здесь учился и отсюда уехал на новое место жительства на Северный Кавказ, в Ставрополь. Горькой зарубкой в памяти Александра  остался эпизод, как за уезжавшей из  Углегорска машиной долго бежала собака, понимавшая, что больше никогда не увидит хозяев. А потом было больно сердцу, когда Сахалин скрылся за иллюминатором самолёта.

Но разве можно забыть остров детства и юности? Он живёт в памяти в яркой красоте осенних крутолобых сопок, в удивительных ландшафтах побережья Татарского пролива. А ещё — в блокноте со стихами о Сахалине, которые Александру Шалаеву захотелось положить на музыку.

В создании мелодии, её аранжировке, исполнении и создании видеоклипа принимал участие искусственный интеллект. Он предложил до полутора десятков вариантов, из которых Александр лишь одному отдал предпочтение в каждой из песен о Сахалине и Углегорске!

Сегодня они пополнили коллекцию нашего проекта «Воспетые острова». Мы рады, что наши углегорские коллеги со своей идеей творческого конкурса оказались с нами на одной волне. Доброе это дело – воспевать в стихах и песнях свою малую родину.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

