Редиска в шламе. Группа энтузиастов из Холмска провела необычный эксперимент

Проблема из горячих — утилизация отходов нефтегазовой отрасли на Сахалине. Сегодня ее пытаются решать, в том числе, и методом переработки шлама. Полученный при этом торфогрунт переработчики преподносят как экологически безвредный, а главное, весьма полезный материал, который можно использовать даже в качестве удобрения. Группа энтузиастов из Холмска решила проверить это утверждение на практике. О результатах эксперимента чуть ниже, сначала вкратце напомним историю вопроса.

И это все о нем

Утилизацией нефтяного шлама у нас занимаются регулярно. То в одном месте отходы бурения пытаются складировать, то в другом. Даже не оповещая о своих планах широкую общественность.

Вот и недавний случай с попыткой складировать шлам, переработанный в т. н. торфогрунт, буквально в полукилометре от Дагинских геотермальных источников вызвал вполне понятное возмущение местных жителей (см. «Советский Сахалин» № 8 от 5 февраля 2021 года). Да и как, простите, не возмущаться, если перед потенциальными посетителями источников маячит перспектива принимать целебные ванны по соседству со складом буровых отходов?

Особенно людей расстраивает то, что отходы вывозят на дальневосточный гектар, выделенный год назад одному предпринимателю из Москвы. Согласитесь, это весьма неоднозначное использование земельного участка, вовсе не предназначенного для подобных проектов. Такое впечатление, что заявка на гектар была сделана явно не для обустройства малоперспективного участка земли на севере Сахалина. И такое не исключено, особенно если учесть, что выделение дальневосточных земель уже превращается в пустую формальность.

Здесь самое время напомнить, что программа «Дальневосточный гектар» задумывалась для того, чтобы привлечь россиян к пустующим землям в ДФО, в частности, на Сахалине. Чтобы люди строили здесь дома, занимались сельским хозяйством, организовывали семейные фермы, развивали туризм… Одним словом, связывали свое будущее и будущее детей с нашими островами.

А здесь — на тебе! Не теплицу на гектаре строят, не ферму, а натуральный склад нефтяных отходов. Сахалинские экологи устали бить во все колокола, призывая власти обратить самое что ни на есть серьезнейшее внимание на эту наболевшую проблему. Во всяком случае, вопрос о местах для хранения утилизированных нефтяных отходов на территории области не решен до сих пор.

Пиар из банки

Нет, кое-что по этой части в регионе делается. И без самодеятельного пиара при этом не обходится. Не далее как в прошлом году, когда проблема размещения продукции из шлама коснулась жителей Серных Источников, («Советский Сахалин» от 26 июня 2020 года), сюда на встречу с недовольными приехал первый заместитель гендиректора СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» Сергей Яковлев. И привез с собой банку торфогрунта, чтобы показать (а главное, доказать) всю безвредность переработанных отходов.

То, что торф используют для очистки нефтяных загрязнений, общеизвестно. Благодаря рыхлой поверхности один грамм сухого торфа способен впитать в себя 8 граммов нефти и активно разрушать ее компоненты. Микроорганизмов, питающихся углеводородами, в торфе в несколько раз больше, чем в обычной почве. А если при этом еще создать оптимальную питательную среду для микрофлоры, например, внести в торф соли азота и фосфора, то эффект будет налицо: разложение компонентов нефти на воду и углекислый газ пойдет как по маслу.

Но, вероятно, у сахалинских переработчиков перемешивание напитанного углеводородами торфа с землей и песком гораздо более эффективный способ утилизации шлама, чем тот же пиролиз, который считается наиболее экологически чистым способом переработки нефтяных отходов.

Как бы то ни было, а банка торфогрунта достойным аргументом на прошлогодней встрече не стала. Полезность сего продукта представитель СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» сельчанам так и не доказал, хотя и попытался популярно объяснить, что он хорош и для дачи, и для отсыпки дорог.

Однако представителю компании не повезло: жители Серных Источников отсыпкой дорог не занимаются. Они выращивают на своих дачных участках овощи и в качестве удобрения используют традиционную органику. А поскольку нефть экологии не товарищ, большого желания заниматься огородным хозяйством рядом с хранилищем небезопасного продукта переработки шлама местные жители не имеют.

Вопрос со складом в Серных Источниках был закрыт. И вновь его открыли, но уже в другом месте — в Садовниках. Это тоже Холмский район, и тоже дачные участки.

На этот раз полезные свойства торфогрунта переработчики решили показать, что называется, в полном объеме. На очередной дальневосточный гектар (а куда нынче без него?!) торфогрунт завозят исключительно как удобрение. Так, во всяком случае, сообщили местным активистам холмские чиновники после посещения организованного в Садовниках склада нефтяных отходов.

Онтогенез им только снится…

Жители Холмска решили провести вполне научный эксперимент. Три активиста-общественника побывали на пресловутом гектаре, где и набрали для эксперимента немного «ценного» продукта. Дома каждый из экспериментаторов приготовил два цветочных горшочка. В один из них насыпал торфогрунт, а в другой — огородную землю. Посадил там и там семена редиса и обычной травы, полил все это водичкой и стал ждать.

О том, что дело закончилось явно не в пользу разрекламированного торфогрунта, можно убедиться, заглянув на YouTube. Там выложены видеоролики с результатами эксперимента. Они практически одинаковы: в горшочке с землей первые ростки взошли уже через несколько дней, в емкости же со шламом появился лишь белый налет. Через неделю редиска в первом горшочке достигла 10 см, трава — 14 см. В горшочке же № 2 эксперимент практически остановился на стадии белого налета, напоминавшего обыкновенную плесень. Там семена погибли, не успев прорасти. Так сказать, завершить начальный этап онтогенеза.

Что об этом можно сказать? Только одно: Вавилов с Мичуриным после подобных экспериментов опустили бы руки. Они привыкли иметь дело с натуральным гумусом, а не с продуктом переработки нефтяных отходов, которые как не перерабатывай, а в органическое удобрение все равно не превратишь.

Рекламируемый торфогрунт для местных жителей оказался без надобности. Овощи они предпочитают выращивать на природной органике, без углеводородных компонентов, завезенных с нефтеносных площадей. И если переработка отходов будет у нас отдельно, а огородное хозяйство — отдельно, для экологии это будет очень даже хорошо. Во всяком случае, любители редиски за это только спасибо скажут.

Сергей ЧЕВГУН.