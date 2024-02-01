Рубаха-парень Бен

Сколько разножанровых и разнотемных работ пополнило нашу коллекцию за время существования проекта! А вот «прикольная» (по определению пользователей социальной сети) встретилась впервые. Название у неё простое и ясное – «О Сахалине», и этим всё сказано.

Сочинил и исполнил песню геолог, работавший в компании по освоению природных богатств островного шельфа. Причём не россиянин, а американец Бен Уорнер. Он неплохо изъяснялся на нашем «великом и могучем». Но, разумеется, без языковых погрешностей не обходилось, что видно и по тексту его песни. В этом есть даже некий шарм, как, впрочем, и в иностранном акценте вокалиста. Тем не менее его «бытописание» про жизнь на острове под гитарные переборы получилось искренним, не лишенным юмора. Но всё же не оно определило смысловой стержень песни, а признание Сахалину в любви.

Музыкального образования Бен Уорнер не получил, но одарённый от природы хорошим слухом и голосом, он ещё в школьные годы брал уроки вокала и игры на гитаре. С той поры это увлечение разнообразит его жизнь.

На Сахалине геолог посещал лабораторию авторской песни, где собирались островные барды. Руководил лабораторией лауреат многих конкурсов авторской и бардовской песни Сергей Хан. Вот каким ему запомнился Бен Уорнер:

– Он был какой-то… русский. Такой отчаянный долговязый паренёк-рубаха! Весёлый и отзывчивый, готовый на любой прикол. С удовольствием бы сейчас с ним пообщался, ведь двенадцать лет прошло, как он уехал на родину. Время гнёт своё, но я почему-то думаю, что Бен остался таким, каким и был – настоящим…

В одной из южно-сахалинских гимназий тепло вспоминают Уорнера, но в другом качестве: он занимался с ребятами спортом и изучением азов геологии.

К слову, Уорнер выходил и на большую сцену области. Выступал в Чехов-центре с ансамблем джазовой и эстрадной музыки «Джаз Тайм» под управлением заслуженного работника Сахалинской области Владимира Киндинова. Исполнял известную композицию Фрэнка Синатры «My way» («Мой путь»), играл на гитаре и даже танцевал рок-н-ролл…

Проект «Воспетые острова»

Бен был своим среди исполнителей авторской песни. Перед его отъез­дом на родину друзья в качестве прощального подарка устроили концерт. Выступал там и южно-сахалинский бард Николай Михеев (тоже участник нашего проекта «Воспетые острова». – Авт.) со своим «Татарско-запроливным блюзом». Строчку из песни – «и нашу радость иностранец не поймёт» – Николай дополнил фразой: «Ну, кроме Бена, Бен у нас давно живёт». И зал откликнулся на эту музыкальную реплику щедрыми аплодисментами.

«Прикольная» песня Уор­нера «О Сахалине» с годами не потерялась на просторах интернета. Сегодня и у читателей газеты есть возможность е¸ услышать.

Людмила Степанец.