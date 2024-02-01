Голодная навага оккупировала Сахалин. Но никакой аномалии в этом нет

В Макарове навага как обезумела – сплошной стеной скопилась у кромки льда, и местные рыболовы-любители без труда добывают её в больших количествах на длинные удочки. Что происходит с рыбой?
Наш постоянный консультант кандидат биологических наук и опытный рыболов-любитель Виталий Никитин прокомментировал:
– Никакая это не аномалия, обычное явление. Если сейчас вдруг оторвёт лёд у реки Найбы в Долинском районе, будет то же самое. Об этом явлении писал ещё в 1960 – 1970-е годы наш классик ихтиологии Сергей Сафронов. Ныне покойный кандидат биологических наук, доцент Сергей Никитич был профессором кафедры биологии естественно-научного факультета СахГУ. Его диссертационная работа посвящена теме «Экология дальневосточной наваги шельфа Сахалина и южных Курильских островов». Учёный блестяще защитил её в 1986 году на учёном совете при президиуме ДВНЦ Академии наук СССР во Владивостоке.
Автор писал о том, что навага после нереста образует плотные скопления в прибрежной зоне. По мере отрывания льда рыба будет стремиться в эстуарные зоны рек. Её привлекают бокоплавы, которые являются для неё основной пищей. Как известно, навага – рыба придонная, поэтому питается в основном тем, что находится на дне. Может, конечно, есть и криль, но предпочитает креветок. На юго-западе острова основу района составляют изоподы, креветки.
Почему навага из Трамбауса Александровск-Сахалинского района особенно ценится у сахалинцев, её даже называют сахарной? Потому что эта рыба питается песчаным шримсом (креветкой).
Нерест у рыбы завершился, началась кормовая миграция. Сейчас она стремится откормиться, набраться сил. Это ежегодное явление. В прошлом Сахалинская ГРЭС, что в Поронайском районе, использовала для системы охлаждения морскую воду. Бывало, что зимой защитные решётки забивались навагой, доходило даже до остановок станции!
На такой большой объём рыбы нужны большие запасы корма. Стадо съедает всё на одном участке и перемещается на другой. Особенно рыбу привлекают устьевые участки рек, где и водятся бокоплавы. Кочёвка происходит вокруг всего Сахалина. Может случиться так, что в окрестностях Трамбауса рыболов навагу не найдёт. Значит, она перекочевала в заливы.
В Макарове рыбу привлекает устье реки Макаровка. Подобное происходит в устьях других рек – Найба, Фирсовка…
Разведчики из числа рыболовов-любителей сообщают, что находят навагу в разных местах: у Стародубского на удалении от берега в один километр попадается и навага, и корюшка. В районе Фирсовки наваги тьма. По ситуации на заливе Мордвинова пока нет сообщений, ещё не везде можно пробраться из-за торосов.
Семён РЕЧКИН.