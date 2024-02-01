Голодная навага оккупировала Сахалин. Но никакой аномалии в этом нет

В Макарове навага как обезумела – сплошной стеной скопилась у кромки льда, и местные рыболовы-любители без труда добывают её в больших количествах на длинные удочки. Что происходит с рыбой?

Наш постоянный консультант кандидат биологических наук и опытный рыболов-любитель Виталий Никитин прокомментировал:

– Никакая это не аномалия, обычное явление. Если сейчас вдруг оторвёт лёд у реки Найбы в Долинском районе, будет то же самое. Об этом явлении писал ещё в 1960 – 1970-е годы наш классик ихтиологии Сергей Сафронов. Ныне покойный кандидат биологических наук, доцент Сергей Никитич был профессором кафедры биологии естественно-научного факультета СахГУ. Его диссертационная работа посвящена теме «Экология дальневосточной наваги шельфа Сахалина и южных Курильских островов». Учёный блестяще защитил её в 1986 году на учёном совете при президиуме ДВНЦ Академии наук СССР во Владивостоке.

Автор писал о том, что навага после нереста образует плотные скопления в прибрежной зоне. По мере отрывания льда рыба будет стремиться в эстуарные зоны рек. Её привлекают бокоплавы, которые являются для неё основной пищей. Как известно, навага – рыба придонная, поэтому питается в основном тем, что находится на дне. Может, конечно, есть и криль, но предпочитает креветок. На юго-западе острова основу района составляют изоподы, креветки.

Почему навага из Трамбауса Александровск-Саха­линского района особенно ценится у сахалинцев, её даже называют сахарной? Потому что эта рыба питается песчаным шримсом (креветкой).

Нерест у рыбы завершился, началась кормовая миграция. Сейчас она стремится откормиться, набраться сил. Это ежегодное явление. В прошлом Сахалинская ГРЭС, что в Поронайском районе, использовала для системы охлаждения морскую воду. Бывало, что зимой защитные решётки забивались навагой, доходило даже до остановок станции!

В Макарове рыбаки отправились на лёд за навагой. И лунки бурить не надо, и рыбы полно.

На такой большой объём рыбы нужны большие запасы корма. Стадо съедает всё на одном участке и перемещается на другой. Особенно рыбу привлекают устьевые участки рек, где и водятся бокоплавы. Кочёвка происходит вокруг всего Сахалина. Может случиться так, что в окрестностях Трамбауса рыболов навагу не найдёт. Значит, она перекочевала в заливы.

В Макарове рыбу привлекает устье реки Макаровка. Подобное происходит в устьях других рек – Найба, Фирсовка…

Разведчики из числа рыболовов-любителей сообщают, что находят навагу в разных местах: у Стародубского на удалении от берега в один километр попадается и навага, и корюшка. В районе Фирсовки наваги тьма. По ситуации на заливе Мордвинова пока нет сообщений, ещё не везде можно пробраться из-за торосов.

Семён РЕЧКИН.