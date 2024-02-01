Телеграмма в номер. Ваш пример — другим наука

Редакции газеты «Советский Сахалин»

Главному редактору Т. А. Вышковской

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Творческий коллектив «Нового вторника» с глубоким удовлетворением воспринял весть о присуждении вашей газете премии правительства РФ в области СМИ за 2023 год.

Мы особенно гордимся тем знаменательным фактом, что впервые в истории российской журналистики этой награды удостоено сахалинское СМИ, и им стал главный партнер «Нового вторника» в лице «Совсаха», как мы все любовно называем одно из старейших и авторитетных изданий страны.

Выступая на церемонии награждения в Москве, премьер правительства Михаил Мишустин, в частности, отметил, что «газета «Советский Сахалин» через полтора года отметит столетний юбилей и, несмотря на длинную историю, по-прежнему востребована аудиторией». Но мы-то понимаем, что за этой короткой характеристикой прячутся годы напряженного труда сотрудников «Совсаха», начиная от главреда Татьяны Вышковской, отдавшей любимой газете 35 лет жизни, или спецкора Людмилы Степанец и заканчивая заместителем редактора по экономическим вопросам Анной Алёшиной, более известной (с точки зрения партнерских отношений) как просто главбух редакции.

Со многими из сотрудников газеты, в том числе поименованных здесь, мы общаемся по долгу службы, а с некоторыми из них даже встречаемся в Москве на различных мероприятиях, и мы видим, как переживают они за свое детище, как болеют за его здоровье и творческий рост.

Достаточно вспомнить цикл публикаций «Советского Сахалина» под общим названием «В зеркале десятилетий», в которых ваша газета в каждом своем номере, на сайте и в соцсетях рассказывала о жизни области за 75 лет ее существования в нынешних границах, сопровождая эти исторические подборки редчайшими кадрами собственной фотохроники. И этот амбициозный проект не остался не замеченным — во всяком случае, в журналистском сообществе. Именно за этот цикл «Советский Сахалин» был награжден дипломом конкурса СЖР «Десять лучших газет России». Годом ранее награды удостоился еще один проект газеты — «Воспетые острова», получивший широкую известность не только в Сахалинской области, но и в стране.

А вдохновителем и организатором всех этих проектов является не кто иной, как главный редактор газеты Татьяна Вышковская. За что, собственно говоря, наша с вами Татьяна Анатольевна и получила правительственную премию. Если быть совсем точным, то официальная формулировка звучит так: «За вклад в развитие региональной журналистики, сохранение традиций и продвижение просветительских проектов, направленных на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи».

Если же вчитаться и учесть, от имени кого звучат столь высокие слова, становится понятным, сколь дорога эта награда не только и, скорее, не столько для самой Татьяны Вышковской и других отдельно отмеченных коллег, сколько для всего коллектива «Совсаха».

Поздравляем вас от всей души, дорогие друзья! Здоровья и благополучия в новом году, новых свершений и новых наград! От имени и по поручению редакции газеты «Новый вторник».

Леонид АРИХ, главный редактор.

КСТАТИ ГОВОРЯ

В канун Дня российской печати сотрудники и руководство газеты «Совесткий Сахалин» — главный редактор Татьяна Вышковская, корреспонденты Евгений Аверин и Ярослав Сафонов — отмечены благодарственными письмами областной прокуратуры за эффективное взаимодействие в освещении деятельности этого надзорного органа, вклад в общее дело укрепления законности и правопорядка.