Суббота, 23 марта, 2024
ДомойТЕЛЕТАЙП
ТЕЛЕТАЙП

МЧС опубликовало списки пострадавших в «Крокус Сити Холле», их 145 человек

90

По теме:

  1.     Число пострадавших от кишечной инфекции на Сахалине превысило 120 человек
  2. Попал в списки
  3. По данным минобороны РФ с 1 января по 4 июля в ряды ВС РФ принято более 185 тысяч человек, из них, пребывающих в запасе около 109 тысяч человек, темпы набора по контракту увеличились до 1400 человек в день, попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к военной службе в зоне СВО.
  4. Городская поликлиника Прокопьевска в Кемеровской области сдала место в холле рядом с регистратурой под торговлю мясом. В местном минздраве факт открытия мясной лавки в медучреждении подтвердили и назвали это «недопустимым».
  5. Закономерный финал. Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о завершении второй мировой войны
  6. Нехай топчут! Из письма А. П. Чехова учредителю южно-сахалинского ТРК «Сити Молл» К. Е. Резницкому
  7. Сахалинская областная прокуратура выявила 7-миллионный ущерб в расходах на содержание комплекса Аква-сити
  8. Региональный объект следственного значения. Таким представляется сегодня известный комплекс «Аква Сити»
  9. Послесловие к строительству комплекса «Аква Сити». Отстранен от должности министр экономического развития области
  10. Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте нынешнего года. Об этом сообщил журналистам ТАСС официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Предыдущая статья
Елена Костенко заняла второе место в Кубке России по сноуборду
Следующая статья
Пожар в Крокусе локализован, сообщило МЧС РФ
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ