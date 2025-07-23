Дети у воды? Как бы не было беды! Отдых на море требует от взрослых повышенного внимания

Купание с летальным исходом

Отдых у моря с детьми требует от взрослых повышенного внимания

К сожалению, ни один купальный сезон на островах не обходится без несчастных случаев на воде. Нынешний сезон – не исключение. На юге Сахалина установилась жаркая погода, и к морю, озерам устремились отдыхающие.

22 июля спасателям МЧС пришлось дважды выезжать по тревожным вызовам. Около 13 часов по телефону экстренных служб 112 сообщили о происшествии в Анивском районе. В окрестностях «ПатиСон парка», что в селе Таранай, уносит в море двух человек. Рыбаки на лодке извлекли из воды тело утонувшего мужчины, позже водолазы поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова обнаружили и достали из воды тело утонувшего ребенка.

В региональном следственном управлении уточнили, что речь идет о гибели 38-летнего мужчины и его 8-летнего сына. Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По версии следствия, отец, пытаясь помочь тонущему в море сыну, не справился с морским течением, в результате чего смерть обоих наступила на месте происшествия.

Через два часа по телефону 112 сообщили о происшествии в Невельском районе, на пляже с. Ловецкое. Тонули два ребенка в возрасте примерно 10 лет. Мужчина, ставший очевидцем, попытался их спасти. Одного ему удалось доставить на берег, он вернулся в море за вторым и утонул. Два безжизненных тела – мужчины и ребенка – достали из воды сотрудники госинспекции по маломерным судам.

Следственное управление уточняет: утонули молодой человек 2001-го и ребёнок 2013 годов рождения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по той же статье (ч. 3 ст. 109 УК РФ) – причинение смерти по неосторожности.

Следователи призывают взрослых уделять повышенное внимание профилактике таких происшествий, не отпускать детей одних гулять и играть рядом с водоемами, следить за тем, где они находятся и чем занимаются. Это сделать несложно, но может предотвратить несчастный случай.

В мэрии Анивского района напоминают, что на территории муниципального округа есть благоустроенный пляж, расположенный у дороги к селу Песчанскому. На нем обустроен пункт, где дежурит обученный спасатель с техническим средством и работает медицинский кабинет. На пляже у села Песчанского буйками огорожена зона отдыха у воды. Отличное и безопасное место для отдыха, в том числе с детьми.

«Советский Сахалин» в июне, перед началом купального сезона, опубликовал обстоятельный материал «Сахалинские пляжи перестают быть «дикими». Что нового в купальном сезоне-2025?». В ряде районов в местах традиционного отдыха у воды, официально признанных пляжами, власти основательно готовили их к сезону. Водолазы обследовали дно, специалисты выставили буйки. Уделено внимание и спасательно-медицинской составляющей.

Это все то, чего нет на «диких» пляжах, где отдельные отдыхающие купаются на свой страх и риск, да еще и с детьми.

Владимир СЛАВИН.

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