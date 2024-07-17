Сахалин стал местом рождения новой энергетики. Её основа – водород

Появление на свет прорывной отрасли началось с запуска в Южно-Сахалинске первого в нашей стране водородного полигона.

Губернатор Сахалинской области назвал это историческим событием. И не случайно на церемонии вместе с ним присутствовали представители российского правительства, ведущих научных учреждений и предприятий крупной индустрии. Водородное топливо позволит снабжать электричеством отдаленные населенные пункты, заменит традиционное горючее на общественном транспорте, тяжёлой технике. И это не весь перечень тех сфер, где оно произведёт революцию.

Высокие гости, как полагается, нажали символическую кнопку на трибуне. А результат был уже не символическим – в этот момент первый водород пошёл в магистральную систему, заработал электролизер мощность 5 кубометров в час. Это первый этап, на втором запустится основная артерия мощностью 30 кубометров в час. Апробированные у нас на островах технологии будут тиражировать в другие региона Дальнего Востока и всей России. Местом для размещения водородного полигона выбрали специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН – научную организацию с большим опытом и хорошей базой. Там разместили системы хранения произведенного топлива, заправочный комплекс и солнечные панели, которые в большой степени обеспечивают энергоснабжение полигона.

Сам полигон – составная часть Восточного водородного кластера. Сахалин как пилотную площадку для развития этих новых технологий выбрало правительство РФ.

– Желаю успехов нашему проекту и приглашаю всех участников водородной отрасли к нам. Ведь параллельно с производствам водорода под него будет формироваться научная база в нашем Сахалинском государственном университете, – сказал на церемонии открытия Валерий Лимаренко.

Развернуться будет где. Водородные энергоустановки помогут решить вопросы снабжения электричеством труднодоступных мест Курильских островов и северных районов области. На экологически чистое топливо вместе с автомобильным начнут переводить морской и железнодорожный транспорт. Помимо этого, на него можно переводить дроны. Их опытные образцы показали , что называется, не отходя от кассы. Там же, на полигоне продемонстрировали две опытных модели автомобилей Урал и ГАЗель. Участники проходящего сейчас на Сахалине «Архипелага 2024» смогут интегрировать свои проекты в инфраструктуру заработавшего полигона.

Буквально через несколько дней три комплекта энергооборудования оборудования уедут в села Новиково (Корсаковский район, Огоньки (Анивский район), а также на Курилы. Там им предстоит пройти пилотную эксплуатацию на снабжении электричеством различных энергоизолированных объектов. К примеру, в Огоньках водородное топливо будет питать труднодоступную вышку сотовой связи. Таких объектов у нас –несколько десятков, в стране – более 400.

Научным партнером нашего региона в создании прорывного кластера стал один из ведущих вузов страны – Московский физико-технический институт. Со стороны федерального центра поддержку оказали минпромторг, минэнерго, минобрнауки и минвостокразвития России, а также такие гиганты как «Росатом», «РусГидро», группа «ГАЗ» и др.

Представители ведомств едины во мнении: создание водородного топлива на Сахалине для экономики будет иметь такое же значение, как и производство СПГ, начавшееся 15 лет назад. Большим подспорьем в этом становятся цифровые технологии, которые позволяют достигать прорывных результатов с помощью математического моделирования.

Кроме того, переход на водород – общемировой тренд. Например, наши ближайшие соседи в Японии давно уже заявляют, что с 2030 года намерены отказаться от производства автомобилей на дизельном топливе и бензине. В том же направлении собирается следовать и Южная Корея. Ведь новое топливо не сжигается, а преобразуется в энергию через специальные топливные элементы. На выходе образуется водяной пар, не загрязняющий окружающую среду.

– Сегодня мы сделали первый и самый важный шаг. Речь идет не о науке и кабинетных разработках, а о конкретном применении новых технологий, – отметил на церемонии ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов. – С учетом огромных размеров нашей страны очень важно иметь компетенции по всем низкоуглеродным и безуглеродным технологиям. Водород обеспечивает наибольшую энергетическую эффективность и абсолютную экологическую безопасность. По целому ряду параметров он превосходит другие альтернативные технологии.

Сергей Рябов.

Прямая речь:

Антон Москвин , заместитель генерального директора по водородной энергетике ООО «Русатом КИП»