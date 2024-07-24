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В Углегорском районе снова нет проезда – обрушился участок автодороги. Сильный ливень так быстро не забудется

Кадр из видео: https://youtu.be/I9dmnR613Fw?si=vxTTs062RZwdUg6e

Село Бошняково опять в транспортной блокаде – не успели вчера дорожники расчистить заваленный проезд, как появилась новая напасть: обрушилось полотно на другом участке.

Он находится между Лесогорском и Бошняково. Размеры впечатляют – длина 50 метров, глубина провала – 10. С утра на месте ЧП работает тяжёлая техника. Туда же приехали специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства области, управления Сахалинавтодор. Если потребуется, привлекут дополнительную технику и специалистов.

Помимо этого, населённые пункты района остались без питьевой воды.

В Бошняково, по сообщениям местной администрации, она очень мутная, употреблять её можно только в технических целях или же после кипячения. Власти рекомендуют жителям ходить на родник до улучшения ситуации. Такая же мутная вода в Шахтёрске, поэтому организован подвоз к жилым домам. Аналогичная ситуация в селе Поречье, которое в начале недели тоже было отрезано от внешнего мира из за оползня на единственной дороге, соединяющей населённый пункт с райцентром. Транспортную блокаду это село переживает в этом году уже второй раз. Первый раз оползень сошёл в июне. На состояние дороги пореченцы жалуются постоянно, сюрпризы она преподносит регулярно. Похожая ситуация и с трассой до Бошняково. Люди пишут жалобы, им что-то отвечают, а итог подвела стихия.

К дорожным службам и районным властям возникает немало вопросов.

Сергей Рябов.

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