Сахалинцы отлично выступают на международных и всероссийских турнирах

Игорь Ким взял золотую медаль чемпионата России по спорту глухих

Мастер спорта России Игорь Ким занял первое место на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине тхэквондо в Нальчике (Кабардино-Балкария), сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Спортсмен центра спортивной подготовки Сахалинской области, воспитанник заслуженного тренера РФ Дениса Кима (отделение тхэквондо спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе) выступал в весовой категории до 58 кг.

Игорь Ким стал уже четырехкратным чемпионом страны (ранее он побеждал в 2021, 2022 и 2023 году).

Островной спортсмен включен в список кандидатов, которых ожидает подготовка к XXV летним Сурдлимпийских играм в Токио в ноябре этого года.

Ольга Аверкина – вице-чемпионка России по стрельбе из малокалиберного оружия

Воспитанница тренера спортшколы игровых видов спорта Геннадия Лаптева Ольга Аверкина завоевала серебряную медаль чемпионата России по стрельбе из малокалиберного оружия. Соревнования прошли в подмосковном спортивном комплексе «Лисья нора».

Ольга выступала в упражнении МВ-60 (стрельба на дистанции 50 метров, 60 выстрелов), где за награду боролись 79 участниц. Сахалинка набрала 621,2 очка, став вице-чемпионкой России и уступив победительнице из Архангельска 2,9 очка.

Марина Солодова отличилась на марафоне «Белые ночи»

В Санкт-Петербурге состоялся международный марафон «Белые ночи». Это своего рода беговая экскурсия по одному из самых красивых городов России и Европы.

Участники XXXIV марафона (их было около 25 000) стартовали возле «Газпром-Арены», пробежали по историческому центру города и финишировали на Дворцовой площади.

Бегуны могли выбрать одну из двух дистанций (10 или 42,2 км) либо преодолеть маршрут марафона в составе команд. По традиции в рамках забега состоялись любительская и студенческая эстафеты.

В этом старте решила проверить себя инструктор-методист спортшколы Анивы Марина Солодова, которая впервые вышла на трассу марафона.

Дебют оказался блестящим. Сахалинская бегунья заняла первое место в возрастной группе Ж51 (51 – 54 года) с результатом 3.15,8 (средний темп 4,38 минуты на 1 км).

Фото спортшколы Анивы.

Боксер Максим Пальшин вернулся со всероссийского турнира с бронзовой наградой

Максим Пальшин из Невельского района завоевал бронзовую медаль всероссийских соревнований по боксу. Воспитанник тренера Виктора Денисова выступал в весовой категории до 57 кг.

Турнир «Байкал-2025», посвященный памяти олимпийского чемпиона Владимира Сафронова и серебряного призера Олимпийских игр Виликтона Баранникова, прошел в Улан-Удэ и собрал представителей 22-х регионов.

– Особенностью турнира стало его проведение под открытым небом, что создало уникальную атмосферу для спортсменов и зрителей. А вообще, наш турнир имеет почти полувековую историю и стал стартовой площадкой для многих звезд мирового бокса, – прокомментировали организаторы.

Сахалинские борцы завоевали три медали на международном турнире в Якутске

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска взяли 2 золотые и 1 серебряную медаль на престижных соревнованиях по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, посвящённых олимпийскому чемпиону Павлу Пинигину.

Состязания собрали 939 спортсменов из четырёх стран: России, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Воспитанники тренеров-преподавателей Н.С. Ганиева, А.Э. Бизикова и В.К. Лалиева показали блестящий результат, в очередной раз доказав, что борьба — традиционно сильный вид спорта на Сахалине.

В категории 32 кг (66 участников) первое место занял Элзар Кокотаев. В категории 38 кг (40 участников) чемпионом стал Суннатулло Одилов. В категории 75 кг (12 участников) серебряную медаль завоевал Нуруллохон Луфтуллоев. Совсем немного не хватило нашему спортсмену Иброгиму Иброгимову, чтобы войти в тройку призёров.