Строка к строке, нота к ноте

Евгений Мухин – известный в регионе музыкант, автор стихов и песен о Сахалине и неофициального гимна о родной островной столице. Он – участник нашего проекта. В июле будущего года исполнится 40 лет, как Евгений после окончания музучилища стал руководителем музыкальной студии «ВИА» в лесотехникуме (ныне это Сахалинский промышленно-экономический техникум – СПЭТ).

Поскольку Мухин однозначно пришёл в профессию по призванию, педагогическая работа с музыкально одарёнными студентами стала для него в радость. Оттого и результат хорош: творчество «ВИА» отмечено множеством по­чётных грамот, дипломов, благодарственных писем. Участники студии СПЭТ через годы успешно передают музыкальную эстафету новым творческим поколениям студентов.

– Могу с чистым сердцем сказать: я люблю свою работу. Люблю заниматься с талантами. Мне интересен сам процесс обучения, когда от репетиции к репетиции растёт исполнительское мастерство ребят. Подготовка к концертам, разучивание песен, выступления на концертах раскрывают их творческие способности.

Не менее ценно и то, что, отдавая немало сил педагогике в системе дополнительного образования, Евгений продолжает писать стихи и музыку, исполнять свои песни лирического и гражданского звучания. Они у него получаются лиричными, искренними, мелодичными, легко запоминаются… Авторская дискография пополняется новыми произведениями и альбомами.

Нередко главным героем вокальных работ Евгения Мухина выступает родной остров Сахалин. «Это моё самое любимое место на планете, – признаётся музыкант. – Волшебная природа Сахалина – живительный родник, питающий мою душу и сердце тёплой, светлой, творческой энергетикой. Она удивительным образом помогает в рождении стихов, мелодий. Я просто счастлив, что мне повезло сочинить такие песни, как «Я люблю тебя, Южный!», «Сахалинские девчонки», «Нефтегорск», «Наш любимый остров» и другие. Они нашли тёплый отклик и признание моих земляков-сахалинцев.

Сегодня мы знакомим читателей газеты с треком «Наш любимый остров». Услышав его в авторском исполнении, вы ощутите, как Евгений Мухин искренне, сердцем и душой проживает песенную историю, воспевая родную землю.

Наш остров – тайги зелёной океан,

Наш остров милее всех заморских стран.

Рассветы и звёзды алые рябин,

Единственный на свете остров Сахалин.

Аранжировка, в которой маршевые ритмы подчёркнуты партией трубы, тоже выполнена автором.

Людмила Степанец.