Сахалинцы завоевали 10 медалей на чемпионате ДФО по джиу-джитсу

Островитяне взяли 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по джиу-джитсу во Владивостоке. Сахалинскую область представляли 5 спортсменов.

В состязании приняло участие более 200 спортсменов из 6 регионов Дальнего Востока.

Магомед Алиханов одержал победу дважды — в весе +94 кг (полный контакт), а также в дисциплине «Бои». Глеб Дмитриев принес три медали всех достоинств в весе 69 кг в боях (полный контакт), в боях и в борьбе соответственно. Степан Лысенко стал лидером в боях в весе 50 кг (16-17 лет), а также третьим в борьбе. Роман Бочаров стал обладателем серебряной медали в боях в весе 38 кг (12 — 13 лет). Егор Беляков стал первым в боях в весе 38 кг (12 — 13 лет), а также третьим в борьбе. Степан Лысенко получил специальный приз за лучшую технику в дисциплине «Бои», сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.