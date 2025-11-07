Юрий Трутнев во время атаки ВСУ под Угледаром отстреливался из винтовки

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ по ДФО Юрий Трутнев во время одной из поездок в ДНР попал под обстрел ВСУ под Угледаром и отстреливался из снайперской винтовки. Об этом он рассказал военкору, автору проекта WarGonzo Семену Пегову.

Военкор задал Трутневу вопрос в ходе турнира по высокоточной стрельбе в Якутии, почему полуразрушенное здание под Угледаром носит название «Дом Трутнева».

«Я работал из этого дома [из снайперской винтовки], под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит», — рассказал Трутнев.

По словам вице-премьера, по зданию активно наносила удары украинская БМП.

Он отметил, что ему было «очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар». Об этом сообщает ТАСС.