«Советский Сахалин» вновь стал лауреатом конкурса «10 лучших газет России»

Подведены итоги конкурса Союза журналистов РФ «10 лучших газет России-2024». Экспертный совет проанализировал СМИ страны.

В номинации «лучший веб-сайт» лауреатом признана редакция газеты «Советский Сахалин».

Дипломом этого престижного профессионального конкурса редакция газеты награждается четвёртый год подряд: за цикл публикаций «В зеркале десятилетий», проект «Воспетые острова», за организацию эффективной деятельности.

Накануне приближающегося 100-летнего юбилея (газета издаётся с 1925 года) журналисты удостоены Премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации.