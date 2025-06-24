Тропикану просят на бис! Портрет сахалинского июля

Утверждение, что июль является макушкой лета, в сахалинских условиях требует корректировки. Пик островного лета приходится на вторую половину июля – первую половину августа. Сказывается географическое положение региона. Каким сложится седьмой месяц года в нынешнем году, какая погода ожидается? Вопрос, волнующий многих. Портрет сахалинского июля-2025 помогли составить в региональном управлении гидрометеослужбы.

Обычно в первой половине месяца продолжаются тенденции, наметившиеся в предыдущем месяце. В регионе июнь выдался очень неоднородным по осадкам: где-то их выпало больше нормы, где-то меньше, а в итоге сумма приблизилась к норме. По температуре воздуха южные и центральные районы области превышали норму, например, в Южно-Сахалинске в отдельные периоды столбики термометров поднимались на 4 – 6 градусов выше обычного. Отсюда предположение метеорологов, что нынешний июль может пройти по сценарию 2021-го, когда практически на весь месяц над островами воцарилась тропическая жара и выпало рекордно малое количество осадков.

Впрочем, вероятностный прогноз температуры и осадков на вегетационный период 2025-го от Росгидромета «рисует» картину помягче. В соответствии с ним среднемесячный температурный фон на островах ожидается в пределах нормы, а возможно, и с отклонением в сторону прохлады на 1 градус. Суммарные осадки за месяц ожидаются в пределах нормы.

Для Южно-Сахалинска среднемесячная температура воздуха в июле плюс 15,9°, это больше, чем в июне (плюс 11,9°) и меньше, чем в августе (плюс 17,3°). Месяц по сумме осадков в золотой серединке у летней троицы: его норма 92 мм, тогда как у июня – 64 мм, у августа – 107 мм.

Рекорд за всю историю наблюдений поставил июль в 2021 году, когда среднемесячная температура воздуха в областном центре составила плюс 20,3°. А самым холодным выдался июль 1956-го, его показатель плюс 12,4°.

Купальный сезон в 2024-м в с. Яблочном Холмского района официально открыли 14 июля, приурочив это событие ко Дню рыбака.

Погоду на островах во многом определяет антициклон, защищающий регион от непрошенных гостей – циклонов. В нынешнем году к концу июня антициклон образовался, но не в Охотском море, а в Тихом океане. Именно под его влиянием ветры были преимущественно южного направления, в наши широты поступали большие массы теплого воздуха.

Июль считается месяцем с сюрпризами: время от времени в наши широты наведываются циклоны, а иногда и тайфуны. Хотя традиционно сезон тайфунов начинается в августе и длится до начала октября.

В прошлом году во второй декаде июля от циклона изрядно досталось центральной части острова, особенно Углегорскому району. Из-за сильных дождей подтопило несколько десятков домов, районную больницу и городскую баню. В районе ввели режим ЧС. На Изыльметьевском перевале размыло дорогу, пришлось приостанавливать пассажирское сообщение с сёлами Орлово и Бошняково. Власти региона оперативно отреагировали на такую ситуацию, глава области Валерий Лимаренко поручил службам оказать помощь углегорцам, выделить дополнительные силы и тепловые пушки из областного резерва…

Из всех летних месяцев седьмой месяц года считается самым стабильным по погоде. В народе говорят: июль – краса лета, серёдка цвета. В июле на дворе пусто, а в поле густо, кто дорос — спеши на сенокос.

Семён РЕЧКИН.

Рис. Ярослава САФОНОВА.