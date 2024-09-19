Сахалинские поля не успевают высыхать, но островные аграрии ведут настоящую битву за урожай

Лето было неровным, поэтому сахалинцы переживают: окажется ли островная осень золотой, сможет ли регион в этом году обеспечить себя основными овощами? Сводки островных аграриев, размещённые на сайте регионального министерства сельского хозяйства и торговли, дают объективную картину страды. И хотя итоги подводить рано, давайте оценим темпы.

Клубни едут в погреба

Сахалинские предприятия и фермеры в этом году убирают картофель почти на 1840 гектарах сельхозугодий. На прошлой неделе региональный министр сельского хозяйства Инна Павленко разместила в телеграм-канале видео картофельных рядков совхоза «Тепличный»: «В этом сезоне поля не успевают просыхать. Идёт битва за урожай, сахалинские труженики – настоящие герои! Уже собрано больше 2,8 тысячи тонн картофеля».

К 17 сентября в островные хранилища отправилось уже почти пять тысяч тонн «второго хлеба», который был собран с 317,8 га островных земель. Это соответствует примерно 18 процентам картофельных площадей.

В прошлом году к середине сентября с полей было собрано больше 6,6 тысячи тонн картофеля. Урожайность специалисты пока оценивают в 156,6 центнера с гектара. В 2023 году этот показатель был выше – 265,7 ц/га.

Кочаны ждут очереди

Капусту будут убирать с 247,5 гектара островной земли. По состоянию на 17 сентября бело-зелёные тяжёлые кочаны покинули почти тридцать гектаров – от капусты освобождено примерно 12 % полей.

В областные хранилища и торговые предприятия отправлено 842 тонны. Если сравнивать с 2023-м, налицо небольшой прогресс – год назад к середине сентября собрали 837 тонн. Урожайность островной капусты – 281 центнер с гектара, что составляет 85,5 % от прошлогодних показателей.

Морковка отстаёт, зато свёкла в ударе

Под морковку сахалинское сельское хозяйство отвело в этом году примерно 152 га. Пока от рыжего овоща очищено 2,8 гектара. Этого хватило, чтобы в областные хранилища ушло 58 тонн моркови. Урожайность овоща в этом году на сегодняшний день составила 207,3 тонны с гектара – всего 70 % от уровня 2023 года.

Свёклой занято 98 га. Борщово-винегретный овощ покинул пока 3,8 гектара (4 % площадей). В прошлом году темпы уборки к этой дате были выше. Тем не менее показатели валового сбора в этом году радуют – цифры в таблице солиднее прошлогодних. Сахалинские аграрии собрали 125,4 тонны свёклы, доведя показатель урожайности до 327 центнеров с гектара. В прошлом году урожайность оценили в 182,5 ц/га.

Прогресс в теплицах и на ягодниках

Сезонными теплицами, где зреют так называемые овощи защищённого грунта, в островной области занято более двадцати тысяч квадратных метров.

К середине сентября с этих площадей снято более 50 тонн огурцов, 28 тонн помидоров и 10 тонн прочих культур.

Показатели прошлого года по огурцам и помидорам были выше, но в графе «прочие овощи» превышают прошлогодние – успехи отчётного года составляют 134 %!

Площади, занятые ягодными культурами, в этом году выросли до 15 гектаров. Аграрии собрали с островных ягодников 117,5 тонны продукции, эти показатели выше данных прошлого года на 78 %.

Будет что жевать коровам!

План заготовки кормов сахалинские фермеры и сельхозпредприятия к середине сентября выполнили почти на 50 %. Областные кормовые житницы – Южно-Сахалинск и Анивский район – по плану должны заготовить 63 и 56 тысяч тонн сена, сенажа (провяленной травы) и силоса. Областная столица выполнила план на 29 %, анивчане на 42 %. Долинский район выполнил план на 76 %, корсаковцы – на 66 %, аграрии Холмского района доложили о выполнении плана на 103 %.

В общем итоге Сахалинская область планирует заготовить 207,7 тысячи тонн кормов, скосив травы на 10 890 гектарах.

Сергей Макаров.

Видео телеграм-канала «Совхоз Тепличный».