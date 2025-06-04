Сахалинских рыбаков спасли приморские. ЧП на море

Ситуация критическая: в открытом море, вдали от родных берегов произошел пожар на сахалинской рыболовной шхуне. Экипаж из 17 человек покинул судно и переместился на два спасательных плота. Никто из людей не пострадал.

По данным морского спасательно-координационного центра «Владивосток», это случилось в 7 часов 40 минут по сахалинскому времени 4 июня в Японском море. Шхуна «Айсберг», принадлежащая сахалинской компании «ДВ-флот», приписанная к порту Корсаков, находилась на удалении 250 морских миль к югу от Владивостока.

На помощь сахалинцам пришли приморцы: на сигнал бедствия оперативно откликнулся экипаж транспортного рефрижератора «Остров Ионы», принадлежащий рыболовецкому колхозу «Восток-1». Этот транспортник подошёл к аварийному судну и принял на борт всех людей, находившихся на плотах. Никто из спасенных в медицинской помощи не нуждался. «Остров Ионы» взял курс на Пусан.

В морском спасательном подцентре «Южно-Сахалинск» уточнили, что «Айсберг» не занимался промыслом в этот момент, а следовал в южнокорейский порт Пусан, очевидно на ремонт. Место, где произошел пожар, относится к зоне ответственности КНДР.

По последним данным, шхуна оставалась на плаву, и судовладелец определял его дальнейшую судьбу. Возможно, его отбуксируют в порт.

– Дальневосточная транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию с возгоранием судна в Японском море, – сообщили «Советскому Сахалину» в этом ведомстве. – Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания.

Справка

Судно РШ «Айсберг» было построено в 1989 году, прежде называлось Сheng Hui No1, Mikuri, а нынешнее имя получило в 2013 году. Длина судна 60,2м, ширина – 9,36м, дедвейт 450 т, осадка 4 м.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

По теме: