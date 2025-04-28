Рыба-вишенка обожает икру. Клёвое место

Существует народная рыболовная примета, подкреплённая научными данными: если перед началом сезона любительского лова симы на крючок рыболовов попадается много гонцов этой рыбы, то и весь сезон будет богатым на уловы. На дворе уже вторая половина апреля, а гонцов симы на юге Сахалина пока толком-то и не видели. Получается, все складывается плохо, и рассчитывать на удачную «царскую» рыбалку не приходится?

Наш постоянный консультант, ихтиолог, кандидат биологических наук и опытный рыболов-любитель Виталий Никитин с таким предположением категорически не согласен:

– Стоит подождать, и все наладится. В этом году зимой выпало много снега, поэтому сейчас слишком высокий уровень воды в реках. Повторяется картина, складывавшаяся в 2010-м и 2013-м годах. Обычно сима начинает подниматься в реки на нерест, когда вода потеплеет до двух градусов и выше. Примерно к 10-м числам мая сима зайдет в реки. Причем все указывает на то, что подходы будут богатыми – год урожайный, – подчеркивает Виталий Никитин.

Недавно региональное министерство по рыболовству сообщило о сроках любительского лова вишневого лосося. На реках юго-западной части острова он начнется 1 мая и закончится 10 июня, в заливе Анива продлится с 15 мая по 15 июня, в юго-восточной части – с 25 мая по 25 июня, в заливе Терпения и далее на север по восточному побережью – с 5 июня по 5 июля.

Новелла сезона в том, что будет значительно больше участков для лицензионного любительского лова. Над этим активно работают специалисты СКТУ ФАР, в ближайшее время будет опубликована официальная информация на сей счет.

Японцы называют симу сакура-масу – вишнёвый лосось. Может потому, что самцы этого тихоокеанского лосося в брачном наряде ярко окрашены, с преобладанием красного цвета. Рыбалка очень популярна, сима является желанным трофеем. Ловят её и жители островного региона, и многочисленные приезжие с материка. Туристические компании предлагают специально разработанные рыболовные туры, рассчитанные на несколько дней. В программу обязательно включается рыбалка на разных реках острова, а также приготовление на костре ухи и других блюд из свежепойманной рыбки.

Наука утверждает, что особи симы, облюбовавшей юг Сахалина обычно мельче северной. Для этого есть предпосылки: в южных районах у этого лосося двухгодичный жизненный цикл: появившаяся на свет молодь не покидает в первый год жизни свою родную реку, а второй год проводит в море. Севернее цикл симы трехлетний: два года она проводит в реке, затем год в море.

Рыба, географически привязанная к лагунам в северо-восточной части острова, может достигать 0,6 метра в длину и веса 6 кг.

У знатоков-гурманов особенно ценится рыба из первых подходов – за нежное, жирное мясо.

Способы ловли симы, снасти – все традиционно. При выборе наживок важно учитывать состояние речной воды. Обычно сначала, когда вода мутная, лучшей наживкой является тампон с икрой. Можно использовать икру самой симы или других лососей. К середине мая вода станет чище, прозрачнее, можно пускать в дело блёсны. К началу июня уровень воды в реках заметно снизится и в ход пойдут блесны «ультралайт», бомбарды, нахлыст. В последнем случае при высоком уровне светлой воды по утрам эффективны черные «мухи», а ближе к полудню – зеленовато-оливковых. Позже, со снижением уровня воды, используют черных и черно-красных «мух».

Семён РЕЧКИН.

Эксклюзивный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Сима, запечённая в лопухах

Это блюдо можно готовить и дома на кухне, и на речном берегу, прямо на месте рыбалки. Понадобятся фольга для запекания, лимон, репчатый лук, немного черного перца и соли. Лучше всего использовать молоденькие листья всем известного сахалинского лопуха – белокопытника.

Рыбу чистят, хвост и голову с удаленными жабрами можно позже использовать для приготовления ухи. Внутрь тушки, после сбрызгивания лимонным соком, укладывают нарезанный кольцами лук, по вкусу сухого укропа, соли и черного молотого перца. Далее нужно правильно упаковать рыбу. Для этого лист фольги устилают лопушками, сверху кладут симу с начинкой, затем вновь укрывают поверхность лопухами.

Получившийся «пирог» сворачивают в рулон, концы фольги скручивают для фиксации. Получается гигантская «конфета». Её помещают в горящие угли на 20 минут. Если все сделано правильно, получается рыбка с удивительным запахом, знакомым многим сахалинцам с детства. Блюдо можно приготовить и дома в духовке, разогретой до 200 градусов, методика та же.