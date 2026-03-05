Сахалинский заслуженный доктор Татьяна Суржа отметила 50 лет работы в здравоохранении

Ещё со студенческих лет, посещая невралгический кружок в университете, Татьяна тянулась к сложнейшим темам сосудистой патологии мозга. После окончания медицинского института в Благовещенске, приехала на Сахалин, как и многие молодые специалисты, на три года, а осталась на всю жизнь.

Последние 18 лет отличник здравоохранения, заслуженный работник здравоохранения Сахалинской области Татьяна Суржа руководит инсультным отделением областной больницы. Здесь лечат пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Сюда везут самых тяжёлых больных со всего Сахалина.

Благодаря внедрённым инновационным методам диагностики и лечения и, конечно, профессионализму докторов, летальность от инсультов в регионе значительно снизилась.

Татьяна Ивановна с теплотой говорит о своём коллективе. Он молодой, заинтересованный и, по признанию заведующей, очень ею любимый. Особая гордость – мультидисциплинарная команда реабилитации. Неврологи, реабилитологи, логопеды-психологи начинают работать с пациентом буквально с первого дня госпитализации, ещё в реанимации. Это не просто спасает человека, но и возвращает его к полноценной жизни.

Обычно к 7 утра заведующая отделением уже в больнице. Она приходит раньше других докторов, чтобы подготовиться к обходу пациентов, изучить электронные карты больных, обсудить с коллегами тактику лечения. Она всегда в форме, подтянута и позитивна. По секрету, у доктора Суржа есть личный рецепт здоровья, которому она хранит верность с детства.

– Баня обязательно раз в неделю и здоровый образ жизни, – говорит она.

Возьмём его на вооружение и будем здоровы!

Ольга АНДРЕЕВА.