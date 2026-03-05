В семье поронайцев Яны и Андрея Голоперовых существенное пополнение: на свет появилась двойня, Агата и Степан

В старину такую двойню назвали бы королевской – в царских семьях было принято считать появление на свет разнополых малышей благословением свыше и подарком небес. А в нашей современности это означает, что семья приобрела статус многодетной. Ведь у Яны и Андрея подрастают ещё и дети постарше – Егор и Степанида.

По такому случаю в поронайском отделе ЗАГС провели торжественную регистрацию. Счастливым родителям вручили свидетельства о рождении, приветственные адреса и поздравили их с таким важным событием. А заодно подсказали, что теперь не помешает заглянуть в районное отделение регионального центра социальной поддержки, где таким семьям особенно рады и готовы оказать помощь.

– Действительно, семьи, в которых три ребёнка и более, относятся к многодетным. Для родителей в возрасте до 35 лет действуют одни меры поддержки, в том числе помощь с приобретением коляски и товаров для новорождённых, для людей постарше – свой комплекс. Часть мер поддержки оказывает наш центр, часть – система соцстрахования. В любом случае милости просим к нам Яну и Андрея, всё расскажем и подскажем, – говорит руководитель отделения Светлана Бирюкова.

Владимир СЛАВИН.

Информация для молодых родителей

На специализированном портале https://zags.nalog.gov.ru/ в оперативном режиме можно узнавать, какие имена новорождённых попали в топ-5 по популярности в конкретном регионе и в целом по стране. В Сахалинской области у мальчиков лидируют (по убывающей): Михаил, Тимофей, Александр, Роман и Владимир. У девочек: София, Василиса, Ева, Полина и Анна.

В число редких имён попали: Космос, Демир, Герман, Маргарита, Милена, Клара.

Портал предоставляет сервис, помогающий определиться с именем новорождённого ребёнка. Заполнив простейшую форму, можно выбрать вариант из перечня, включающего 12 311 имён.

К слову

Сотрудники региональной системы ЗАГС время от времени проводят торжественные церемонии имянаречения новорождённых. Незадолго до празднования Дня защитника Отечества такая церемония прошла в отделе ЗАГС Холмского района. В семье Максима и Ксении Ерахтиных родился второй ребёнок. Сына назвали Артуром. Его старшую сестрёнку зовут Ариной. Главе семейства вручили свидетельство о рождении сына и поздравили с 23 февраля – двойной праздник!