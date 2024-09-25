В Поронайске прощаются с бывшим директором местного краеведческого музея Светланой Санги, стоявшей у истоков его создания

– Самым первым директором музея был Владимир Федорчук, и Светлана Васильевна была в его команде, – говорит нынешний директор музея Елена Кимура. – После отъезда Владимира Дмитриевича она взвалила на свои плечи всю работу по сохранению фондов и содержанию музея. Руководила учреждением с 1997 по 2013 год. Причем приступила к этой работе в очень непростое время, ведь тогда стоял вопрос о закрытии музея.

Именно благодаря её усилиям здание бывшего ДК «Цементник» в районном центре было капитально отремонтировано, прилегающая территория облагорожена, появились Аллея исследователей, фонтан, Дерево любви, нивхский амбар для хранения рыбы с вешалами и многое другое.

В нашем фотоархиве можно видеть черно-белые снимки из 1990-х годов. Вот, например, Светлана Васильевна собственноручно оклеивает обоями стены экспозиционного зала, где вскоре должна была открыться выставка… Одна из заслуг Светланы Санги в том, что ей удалось в очень непростое время сформировать костяк коллектива. Наша главная хранительница фондов Виктория Дзебина как раз из этой команды…

Светлый, энергичный человек, нам, музейщикам, да и всем поронайцам будет очень её не хватать – говорит Елена Кимура.

Районные власти отметили, что под руководством Светланы Санги музей стал центром культурной жизни района и изучения культуры коренных малочисленных народов Севера.

Она участвовала во многих научных конференциях, посвященных этнографии и музееведению, а также сама с большим интересом и вниманием исследовала историю аборигенов региона и внесла немалый вклад в развитие культуры коренных этносов. Светлая и добрая память о Светлане Васильевне останется в сердцах всех, кто ее знал.

Ярослав САФОНОВ.

Фото предоставлено Поронайским краеведческим музеем.



К слову

Сегодня основной фонд музея насчитывает более 32 тыс. единиц, научно-вспомогательный фонд – почти 37 тыс. единиц хранения. Причем экспонируется из них более 10 тыс. единиц.

Действуют экспозиции по фауне, флоре, минералогии, палеонтологии. Представлена этнография коренных малочисленных народов Севера – айнов, уйльта, нивхов, нанайцев, эвенков. Особый интерес представляют экспонаты, рассказывающие об археологии, культурных связях, о российском освоении Сахалина, о периоде губернаторства Карафуто, о конце Второй Мировой войны и советском периоде на острове.