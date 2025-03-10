Сергей Надсадин проинспектировал ход противопаводковых работ во Владимировке

В Южно-Сахалинске начались активные противопаводковые мероприятия. Мэр города Сергей Надсадин проконтролировал ход работ на территории Владимировки, где сейчас техника завода им. Федотова ведёт расчистку водоотводных канав.

Как доложили Сергею Надсадину специалисты профильных учреждений, работы по очистке канав и водовыпусков от снега стартовали досрочно. Основная задача – обеспечить максимальную готовность к периоду активного таяния снега и предотвратить возможные подтопления. В приоритете территория частного сектора Владимировки, где в настоящее время ведётся очистка водоотводных канав от снега и наледи. Обильные снегопады текущей зимы и прогнозируемое синоптиками скорое потепление требуют оперативных мер.

Заместитель директора завода им. Федотова Александр Медведев отметил, что работы ведутся с опережением графика, одновременно на них задействовано 4 звена, в среднем за сутки техника проходит 600 – 700 погонных метров.

– Безопасность и комфорт жителей Южно-Сахалинска – наш главный приоритет, – подчеркнул Сергей Надсадин. – Поэтому противопаводковые мероприятия начаты заблаговременно. На особом контроле территория Владимировки, учитывая её географические особенности и опыт прошлых лет. Мы должны не допустить подтоплений, и для этого мобилизованы все необходимые ресурсы. Я ставлю задачу – в течение двух недель очистить основные водоотводные канавы от снега в данном районе. И дальше уже на основании мониторинга и оперативной ситуации локально отрабатывать участки, вызывающие опасение.

Сергей Надсадин также поставил задачу управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям провести комплексный мониторинг всех потенциально опасных мест в Южно-Сахалинске. На основе данных мониторинга будут оперативно приниматься необходимые противопаводковые меры по всему городу.

Как рассказал директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска Евгений Байкалов, помимо очистки водоотводных канав во Владимировке особое внимание уделяется состоянию реки. Цель мониторинга – предупредить весенние разливы и подтопления жилых участков.

Также на контроле участки, где ранее проводилось берегоукрепление для защиты от разливов. Уточним, в конце 2024 года по поручению мэра города были проведены аварийно-восстановительные работы в русле реки Сусуи на территории Владимировки, направленные на обеспечение безопасности жителей. Специалисты укрепили дамбу-насыпь на улице 8 Марта, защитив значительный участок от возможного подтопления. Также усилен бруствер в переулке Мучном, проведены работы и на других потенциально подверженных разливу реки участках.

Основные противопаводковые мероприятия должны быть завершены до конца марта. Ведётся регулярный мониторинг ситуации, профильные службы готовы к оперативному реагированию на изменения уровня воды в реках при интенсивности таяния снега. При необходимости будут организованы дополнительные работы по усовершенствованию водоотводной системы.

Виктор ГОРОДОВ.