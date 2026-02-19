Сивучи чаще стали гостить на Южных Курилах

Зима для жителей Кунашира и Шикотана – уникальная возможность увидеть сивучей на берегу. Раньше их можно было наблюдать только в прибрежных водах, теперь же они после большого перерыва стали выходить на сушу.

В конце января 16 «усачей» появилось на камнях Южно-Курильского мыса на Кунашире и оставались там некоторое время. За последние годы это самая многочисленная группа сивучей, замеченная на берегу, говорят специалисты государственного природного заповедника «Курильский».

В воде их также стало больше: зимой были отмечены две самые большие группы этих «пловцов» – 50 и 30 особей с тихоокеанской стороны Шикотана.

Привычное для сивучей (ещё их называют морскими львами) место на южных Курилах – район полуострова Весловский с тихоокеанской стороны Кунашира. Здесь вдоль берега проходит морское течение, несущее еду к «столу» этих морских гигантов. На Шикотане сивучи заходят в Крабозаводскую и Малокурильскую бухты, на рыбный аромат с рыбокомбинатов.

Животные очень пугливы, и при первом же тревожном звуке убегают в воду.

Зимой взрослые и молодые особи покидают гаремные лежбища и уходят в плаванье вдоль Курильской гряды и в другие области северной части Тихого океана, включая Алеутские и Ямские острова, Карагинский залив и юг Сахалина.

Специалисты напоминают – скопления этих уникальных морских обитателей на Курилах остатки былого величия их стада. Теперь они занесены в Краную книгу России. Во второй половине XIX века на всех Курильских островах летом собиралось не менее 100 тысяч этих зверей – такова оценка опытного зверобоя капитана Сноу, охотившегося на морских обитателей на Курилах более 20 лет. К 2015 году, благодаря предпринятым мерам по охране, в том числе и международного сообщества, численность сивуча стала возрастать и в российских водах достигла 25 тыс. особей. Последнюю перепись морских львов учёные проводили в прошлом году, результаты сейчас обрабатываются.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото и видео предоставлено государственным природным заповедником «Курильский».

Справка

Сивучей часто путают с морскими котиками. Но это разные виды морских млекопитающих. Они существенно отличаются в размерах. Взрослый самец сивуча намного больше, достигает до 3,5 метров по длине туловища, масса доходит до тонны. Плюс громкий, устрашающий рёв. Самки меньше: до 2,6 метра и массой 350 килограммов.