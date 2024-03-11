Где лёд, там и рыбацкое счастье! Клёвое место

Для рыболовов-любителей март – месяц урожайный. Даже если оторвало и раскрошило ледовый припай на морском побережье, есть возможность порыбачить и на оставшихся льдинах у берега, и на внутренних водоёмах. И рыбалка будет продолжаться вплоть до начала половодья. Такое время называют межсезоньем.

Наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин рассказал о некоторых особенностях лова в этот период.

Главным трофеем считается зубатая корюшка или, по-народному, зубарь. Где его искать? Там, где сохраняется лёд. Под ним образуются главные пищевые плантации с диатомовыми водорослями, бокоплавами и ихтиопланктоном.

Не получилось ловить зубаря на море – можно попытать счастья в озёрах Тунайча, Буссе, Изменчивое, Лебяжье. Привлекательны и устья рек Найбы, Лютоги.

Некоторые любители, проживающие на юге острова, ради корюшковой рыбалки отправляются на север, где рыбалка побогаче и зубарь покрупнее. В таком случае понадобятся снасти посолиднее. Используют основную леску толщиной до 0,3 миллиметра вместо «южанской» 0,17 миллиметра. К слову, рыба на севере не так избалована приманками и наживками, может хорошо клевать и на «голую» блесну. Важно только её правильно подобрать и использовать.

В марте и первой половине апреля в Тунайче можно результативно ловить селёдку, морскую малоротую корюшку, а также звёздчатую камбалу.

В Изменчивое и Буссе заходит морская малоротка, а следом за ней и «зубарь». Корсаковские рыболовы знают об этом и заранее готовят универсальные гирлянды с крючками № 5 и № 4.

В озере Лебяжьем и в Найбе во время приливов на море отлично ловится навага.

На участках морского побережья возле устьев рек Найба и Лютога с началом паводка активно ловят краснопёрку и кунджу. Краснопёрку – на тампоны с красной икрой, на червя и твистер.

На крупных реках Тымь и Поронай в марте условия всё ещё зимние, но при этом местные хищники – щука, язь, кунджа и южная мальма – «просыпаются» и начинают активничать. Гольцы скатываются к устьям рек, чтобы с началом ледохода отправиться в море. Тут их, а также краснопёрку и зубатую корюшку и ловят. Неплохие результаты показывают искусственные наживки – воблеры и пилькеры.

Такая рыбалка продлится вплоть до двадцатых чисел апреля, а с началом активного таяния льда её характер резко изменится.

Семён РЕЧКИН.

Эксклюзивный кулинарный рецепт

от Виталия Никитина

Сахалинские буузы

На 1 килограмм классического пельменного теста понадобится 1 килограмм наважьего филе, 0,5 килограмма свежего шпината, 1 луковица среднего размера, немного свежего укропа, а также смесь молотых перцев и соль крупного помола, желательно морская.

Всё нужно делать быстро, не дожидаясь, пока рыба растает окончательно, иначе начинка «потечёт». Филе и шпинат измельчаем ломтиками и полосками примерно полусантиметровой ширины, хорошо перемешиваем и сбрызгиваем лимонным соком. Сок поможет предохранить шпинат от «расползания» при варке. Добавляем измельчённые лук и укроп, перчим и солим, перемешиваем. Начинка готова.

Раскатываем тесто потоньше и нарезаем лепёшки размером с чайное блюдце. Дальше удобно использовать подходящую по габаритам пиалу. Её покрываем лепёшкой и сверху накладываем начинку. Останется лишь слепить края лепёшки красивой завитушкой. Нужно дать буузам постоять минут 20 – 25, после чего отправить в мантоварку. Пропаривание продолжается 20 минут с начала кипения воды.

Приятного аппетита!